Doanh nghiệp tăng lương, thưởng khích lệ người lao động làm việc sau Tết

Lao động được bốc thăm trúng thưởng, du xuân đầu năm

Liên quan đến thị trường lao động dịp Tết, Bộ Nội vụ cho biết, quan hệ lao động được duy trì ổn định, không có biến động. Các doanh nghiệp đã chủ động lập kế hoạch thu hút người lao động quay trở lại làm việc để duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định trong những tháng đầu năm.

Cụ thể, nhiều đơn vị đã tổ chức xe đón người lao động về quê ăn Tết trở lại làm việc; lì xì, bốc thăm trúng thưởng, du xuân đầu năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có chế độ thưởng chuyên cần đặc biệt khi người lao động đi làm đúng theo lịch hoặc tính ngày đầu tiên theo lịch người lao động đi làm sẽ tính lương như ngày Tết; thưởng khích lệ thêm nếu người lao động đi làm đủ công tháng 2.

Mặt khác, có đơn vị còn điều chỉnh thu nhập, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ thêm tiền thuê trọ; công bố lộ trình đào tạo và cơ hội thăng tiến ngay trong quý I.

Công ty lì xì đầu năm cho công nhân (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Bộ Nội vụ nhận định, thiếu lao động sau Tết là hiện tượng có tính chu kỳ. Để khắc phục tình trạng này, cơ quan này đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình lao động trước và sau Tết Nguyên đán năm 2026, tình hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức làm việc xuyên Tết ở các địa phương.

Bộ cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường tổ chức kết nối cung - cầu lao động đảm bảo không bị thiếu hụt lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đã tích cực theo dõi, hỗ trợ các địa phương sắp xếp, tổ chức lại các Trung tâm dịch vụ việc làm; việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ việc làm.

Bộ đôn đốc các địa phương và doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách về tiền lương, thưởng đối với người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp, khu chế xuất.

Vì vậy, dự báo tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, TPHCM, Đồng Nai… người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, các địa phương đạt tỷ lệ 85% từ ngày 23/2 đến ngày 25/2 và đạt 95% ngay trong tuần cuối tháng 2/2026.

"Tình hình lao động nhảy việc dự báo không nhiều do các doanh nghiệp đã quan tâm đến chính sách thu hút, hỗ trợ người lao động của mình từ trước Tết", Bộ Nội vụ nhận định.

Nhiều ngành nghề "khát" lao động

Trước Tết, Bộ Nội vụ cho biết, thị trường lao động, việc làm có những biến động mang tính thời vụ rõ nét. Trong thời gian giáp Tết, nhu cầu tuyển dụng lao động tiếp tục gia tăng, tập trung chủ yếu vào các ngành nghề phục vụ sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ Tết.

Cụ thể, các ngành sản xuất, xuất khẩu như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lớn nhằm hoàn thành các đơn hàng cuối năm.

Nhu cầu chủ yếu là lao động phổ thông và lao động kỹ thuật làm việc theo ca, tăng ca. Ngành thương mại - dịch vụ và bán lẻ là nhóm ngành dự báo có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh nhất, với các vị trí như nhân viên bán hàng, thu ngân, giao hàng, kho vận, dịch vụ hậu cần nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao dịp Tết.

Bên cạnh đó, ngành du lịch - nhà hàng - khách sạn tiếp tục phục hồi và phát triển, phát sinh nhu cầu tuyển dụng các vị trí phục vụ, lễ tân, buồng phòng, đầu bếp, hướng dẫn viên du lịch và điều hành tour.

Công đoàn Công ty ChangShin chi nhánh Long Thành thăm hỏi, động viên công nhân làm việc Tết (Ảnh: Công ty ChangShin).

Còn ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số duy trì nhu cầu tuyển dụng ổn định đối với các vị trí kỹ sư phần mềm, an ninh mạng, dữ liệu, AI, phản ánh xu hướng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các ngành tài chính, bất động sản, vận tải - logistics, công nghiệp ô tô, y tế và chăm sóc sức khỏe cũng tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng ở mức nhất định.

Trong giai đoạn giáp Tết, có xu hướng dịch chuyển lao động ngắn hạn, trong đó một bộ phận lao động phổ thông, sinh viên, lao động thời vụ chuyển sang các công việc dịch vụ tạm thời để tăng thu nhập.

Ngoài ra, một bộ phận người lao động có xu hướng nghỉ việc sớm hoặc tạm thời rút khỏi thị trường để về quê đón Tết. Điều này làm gia tăng áp lực thiếu hụt lao động ngắn hạn tại một số địa phương, khu công nghiệp.

Theo báo cáo nhanh của 19/34 tỉnh, các doanh nghiệp đã có phương án bố trí lao động làm việc xuyên Tết để đảm bảo cung ứng các dịch vụ cho người dân, đảm bảo tiến độ cho các công trình, dự án.

Các doanh nghiệp tổ chức làm việc xuyên Tết là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận tải, xăng dầu, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, gang thép, nhiệt điện…