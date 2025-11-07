Doanh nghiệp đã chú trọng đến điều kiện làm việc, chăm lo cho lao động

Sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương tổ chức cuộc họp tổng kết Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 và kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Toàn cảnh buổi họp (Ảnh: Tống Giáp).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khái quát, các hoạt động của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng công nhân năm 2025 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng đông đảo và tích cực của hầu hết các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động trên phạm vi cả nước.

Để buổi họp Ban chỉ đạo đạt hiệu quả cao, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị thảo luận, góp ý về các kết quả cũng như hạn chế, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về chủ đề, thời gian và các nội dung dự kiến triển khai trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, đồng thời thống nhất một số công việc phối hợp, triển khai giữa Ban chỉ đạo Trung ương, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương (Ảnh: Tống Giáp).

Báo cáo về kết quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết, lễ phát động Tháng hành động được tổ chức phối hợp với Lễ phát động Tháng công nhân năm 2025 đã tạo được hiệu ứng truyền thông, sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động.

"Việc tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, đặc biệt là chăm lo cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cả người lao động ở khu vực phi kết cấu", Cục trưởng Cục Việc làm nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp đã quan tâm, chú trọng đến công tác cải thiện điều kiện làm việc, quan trắc môi trường, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Một số địa phương không xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc chết người trong quý II là Điện Biên, Lai Châu. Một số địa phương giảm mạnh tỷ lệ tai nạn lao động so với cùng kỳ như Ninh Bình, Phú Thọ.

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình (Ảnh: Tống Giáp).

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh, lao động Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh, lao động năm 2026.

Mục tiêu của tháng hành động nhằm tạo cao điểm về các hoạt động thông tin, truyền thông nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh, lao động, đồng thời thúc đẩy các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở triển khai đồng bộ hơn các chương trình hành động cụ thể phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận về việc đánh giá công tác phối hợp tổ chức Tháng hành động và Tháng công nhân năm 2025, đặc biệt là góp ý về kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026.