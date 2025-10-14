Kiểm tra an toàn lao động tại nơi chỉ một sơ suất là hậu quả thảm khốc

Sáng 14/10, đoàn công tác của Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) do Cục trưởng Vũ Trọng Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công ty Than Nam Mẫu (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình (thứ 4 từ trái sang) làm việc tại Công ty than Nam Mẫu (Ảnh: Chí Tâm).

Người đại diện doanh nghiệp, Giám đốc Tạ Đăng Đại, cho biết đơn vị có 40 đơn vị trực thuộc, gồm 13 phòng và 27 phân xưởng. Với mục tiêu “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”, trong 9 tháng năm 2025, Công ty không để xảy ra tai nạn chết người hay sự cố nghiêm trọng. Số vụ tai nạn do chủ quan giảm đáng kể.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp về ATVSLĐ, phát động phong trào thi đua, tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên qua hệ thống truyền thanh nội bộ và tại các nhà giao ca. Các quy trình, quy định an toàn được rà soát, cập nhật đầy đủ.

Công ty cũng tổ chức huấn luyện định kỳ cho người lao động về an toàn điện, vật liệu nổ công nghiệp, kỹ năng nhận diện rủi ro, phòng ngừa tai nạn. 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ. Các trường hợp ốm đau, tai nạn được cấp cứu kịp thời.

Trong 9 tháng, Công ty thực hiện 33 đợt kiểm tra đột xuất về ATVSLĐ tại các phân xưởng, giám sát địa hình sau mưa lớn và khí mỏ theo quy chuẩn. Đơn vị bổ sung trang thiết bị bảo hộ như áo điều hòa, áo ấm, bình giữ nhiệt, mặt nạ phòng bụi; tăng cường tự động hóa, giám sát sản xuất 24/24 qua trung tâm điều khiển.

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình đánh giá cao nỗ lực của Công ty Than Nam Mẫu trong việc bảo đảm an toàn lao động, cải thiện môi trường làm việc và ứng dụng công nghệ mới. Ông nhấn mạnh, việc xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình, quy định an toàn là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu tai nạn lao động.

Ông đề nghị doanh nghiệp tiếp tục rà soát, giám sát chặt chẽ từng phân xưởng, nhận diện các khu vực nguy cơ cao, gắn huấn luyện an toàn với điều kiện sản xuất thực tế. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực cũng gợi ý xây dựng hệ thống giám sát dữ liệu thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý an toàn lao động.