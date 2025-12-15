Đề xuất lao động sang Nhật không phải trả tiền ở quá 10% lương cơ bản

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21 quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất trong thời gian đào tạo tập trung tại Nhật Bản, thực tập sinh Việt được bố trí chỗ ở miễn phí; hưởng trợ cấp tối thiểu 50.000 yên/tháng (8,4 triệu đồng) hoặc 30.000 yên/tháng (5 triệu đồng) đối với trường hợp cung cấp miễn phí các bữa ăn.

Lao động Việt làm việc tại Nhật Bản (Ảnh: Ji Chung).

Trong thời gian thực tập kỹ năng, thực tập sinh được bố trí chỗ ở phù hợp. Trường hợp thực tập sinh phải trả tiền ở thì mức phải trả hằng tháng không quá 10% tiền lương cơ bản.

Bên nước ngoài tiếp nhận lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí này cho thực tập sinh.

Tiền dịch vụ là khoản phí quản lý do bên nước ngoài tiếp nhận thực tập sinh chi trả cho doanh nghiệp dịch vụ. Bên nước ngoài tiếp nhận thực tập sinh có trách nhiệm chi trả cho doanh nghiệp dịch vụ phí phối hợp quản lý, với mức tối thiểu 10.000 yên/người/tháng (1,6 triệu đồng) đối với thực tập sinh ngành hộ lý và tối thiểu 5.000 yên/người/tháng (844.000 đồng) đối với các ngành nghề khác.

Dự thảo cũng đề cập đến việc tăng tiền lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng cung ứng lao động đối với ngành, nghề, công việc tại thị trường châu Mỹ.

Đối với hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên, lao động được nhận lương cơ bản trên 600 USD/tháng (15,6 triệu đồng) thay vì 500 USD/tháng như quy định hiện hành. Người lao động có hợp đồng từ 6 tháng đến dưới 1 năm thì hưởng lương cơ bản từ 900 USD/tháng (23,6 triệu đồng) trở lên, thay vì 800 USD/tháng như quy định hiện hành.

Trường hợp nước tiếp nhận quy định mức lương tối thiểu cao hơn thì áp dụng theo quy định của nước đó.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất mức lương cơ bản mới đối với lao động làm việc theo hợp đồng cung ứng lao động ngành, nghề, công việc tại thị trường châu Âu và châu Đại Dương.

Cụ thể, dự kiến lao động có hợp đồng từ 1 năm trở lên sẽ hưởng lương cơ bản trên 700 USD/tháng (18,4 triệu đồng) thay vì 600 USD/tháng như quy định hiện hành. Lao động có hợp đồng từ 6 tháng đến 1 năm thì hưởng lương cơ bản 900 USD/tháng thay vì 800 USD như quy định hiện hành.

Tương tự, trong trường hợp nước tiếp nhận quy định mức lương tối thiểu cao hơn, người lao động được áp dụng mức tương ứng.