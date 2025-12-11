Lập tài khoản “Trai Xa Xứ” dụ dỗ, lừa tiền người muốn đi lao động Hàn Quốc

Ngày 11/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2023 tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau.

Qua điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến năm 2024, đối tượng Lâm Minh Trí đã sử dụng các tài khoản Zalo tên “Hoàng Hôn”, “Trai Xa Xứ” để đăng thông tin nhận đăng ký xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Trí kêu gọi nhiều người đăng ký, chuyển tiền vào số tài khoản của Trí rồi chiếm đoạt.

Cũng qua điều tra, công an xác định trong năm 2023, đối tượng Hồ Minh Hiệu đã kêu gọi nhiều người đăng ký đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc để giới thiệu cho Trí nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đề nghị những ai đăng ký đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc thông qua 2 đối tượng trên liên hệ với đơn vị để được hướng dẫn, giải quyết.