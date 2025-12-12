Lợi thế khi người lao động sở hữu năng lực tiếng Anh

Rào cản của lao động hạn chế tiếng Anh

Quyết định của Việt Nam đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong tất cả các trường học vào năm 2035 là một bước đi táo bạo, thể hiện rõ khát vọng của đất nước trở thành một nhân tố quan trọng của nền kinh tế toàn cầu.

Chính sách này nằm trong Đề án quốc gia vừa được phê duyệt về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai chính thức của Việt Nam, với lộ trình từng bước tích hợp tiếng Anh vào hệ thống hành chính công, giáo dục và các ngành kinh tế trọng điểm.

Ông Pushkar Saran - Giám đốc Điều hành Khu vực Đông Nam Á và Nam Á, Sản phẩm dành cho Tổ chức, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service - ETS) - nhận định, việc bổ sung yêu cầu giảng dạy tiếng Anh như môn bắt buộc từ lớp 1 trước năm 2030 cho thấy chiến lược dài hạn nhằm trang bị cho thế hệ tương lai kỹ năng cần thiết để phát triển trong một thế giới kết nối đa chiều.

Trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, năng lực tiếng Anh không chỉ là một lợi thế mà là một yêu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, hạn chế tiếng Anh của nhiều lao động Việt Nam là rào cản lớn khi tiếp cận cơ hội phát triển. Điều này thể hiện rõ khi làm việc ở các ngành như công nghệ, sản xuất và dịch vụ - nơi tiếng Anh thường là ngôn ngữ giao tiếp mặc định.

Ông Pushkar Saran - Giám đốc Điều hành Khu vực Đông Nam Á VÀ Nam Á, Sản phẩm dành cho Tổ chức, ETS (Ảnh: ETS).

Ông Pushkar Saran cho rằng, hệ thống giáo dục Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong mở rộng cơ hội học tập, và chính sách tăng cường dạy học tiếng Anh. Tuy nhiên, giống nhiều quốc gia đang chuyển đổi để đáp ứng nhu cầu toàn cầu, Việt Nam có cơ hội tăng cường kỹ năng giao tiếp thực tế như nghe, nói, hợp tác liên văn hóa, bên cạnh nền tảng ngữ pháp và từ vựng.

Theo ông Pushkar Saran, những kỹ năng này quan trọng trong việc xây dựng lực lượng lao động thông thạo tiếng Anh, qua đó thu hút đầu tư nước ngoài, củng cố quan hệ thương mại và nâng cao vị thế Việt Nam trong các ngành công nghiệp toàn cầu.

Những người lao động có khả năng tiếng Anh tốt cũng có thể thấy có nhiều cơ hội hơn, hỗ trợ sự thăng tiến nghề nghiệp cá nhân và khả năng đóng góp có ý nghĩa vào quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam.

Chuyển mình về năng lực tiếng Anh cấp quốc gia

Việc tiếp xúc sớm với tiếng Anh giúp cải thiện khả năng lưu loát, ghi nhớ và phát triển năng lực ngôn ngữ lâu dài. Tuy nhiên, quá trình này cần thời gian. Việc chuyển mình về năng lực tiếng Anh ở cấp độ quốc gia là hành trình dài và sẽ mất nhiều năm để thấy được tác động toàn diện của các cải cách.

Trong thời gian đó, Việt Nam cần đáp ứng nhu cầu cấp bách của lực lượng lao động hiện tại để duy trì năng lực cạnh tranh quốc tế. Đây là lúc cách tiếp cận kép phát huy giá trị. Song song với cải cách giáo dục, Việt Nam cần tập trung vào đào tạo tiếng Anh phục vụ công việc thực tế.

“Các bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế như TOEIC của ETS có thể đóng vai trò cầu nối giữa dạy học tiếng Anh trong nhà trường và yêu cầu sử dụng tiếng Anh trong thực tế nghề nghiệp”, ông Pushkar Saran chia sẻ.

Một cách hiệu quả để thu hẹp khoảng cách này là thông qua việc tích hợp các bài kiểm tra chuẩn hóa quốc tế như TOEIC của ETS. TOEIC được thiết kế đặc biệt để đánh giá các kỹ năng giao tiếp thực tế - bao gồm nghe, nói, đọc và viết - phù hợp trực tiếp với yêu cầu của môi trường làm việc hiện đại.

Bằng cách tận dụng một chuẩn mực được công nhận toàn cầu như TOEIC, Việt Nam có thể điều chỉnh chương trình đào tạo nghề và nâng cao năng lực lao động theo đúng yêu cầu của nền kinh tế toàn cầu. Nhờ đó, lực lượng lao động hiện tại được trang bị kỹ năng phù hợp trong khi các cải cách dài hạn tạo nền móng cho thế hệ tương lai.