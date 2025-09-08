Mỗi tháng tiết kiệm hơn trăm nghìn đồng để có lương hưu tiền triệu

Mỗi tháng được nhà nước hỗ trợ 66.000-165.000 đồng

Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện được quy định tại Điều 5 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Phần được hỗ trợ bằng 20% đến 50% mức đóng, tùy theo đối tượng tham gia.

Chế độ hưu trí đảm bảo an ninh tài chính khi về già cho người lao động (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện tối thiểu bằng mức chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn. Mức chuẩn hộ nghèo hiện hành là 1.500.000 đồng/người/tháng.

Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000 đồng). Phần hỗ trợ của nhà nước căn cứ trên mức đóng này.

Ví dụ, người tham gia BHXH tự nguyện chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH là 1.500.000 đồng/người/tháng (mức thấp nhất) thì số tiền thực tế phải đóng với mỗi trường hợp sẽ khác nhau, sau khi trừ khoản hỗ trợ của nhà nước.

Thứ nhất, nếu người tham gia thuộc hộ nghèo hoặc đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, mức đóng 165.000 đồng/tháng (ngân sách hỗ trợ 165.000 đồng/tháng).

Người tham gia thuộc hộ cận nghèo sẽ đóng 198.000 đồng/tháng (ngân sách hỗ trợ 132.000 đồng/tháng).

Người tham gia là người dân tộc thiểu số thì sẽ đóng 231.000 đồng/tháng (ngân sách hỗ trợ 99.000 đồng/tháng).

Những trường hợp còn lại tham gia BHXH tự nguyện sẽ đóng 264.000 đồng/tháng (ngân sách hỗ trợ 66.000 đồng/tháng).

Đóng ít hưởng nhiều

Theo công thức tính, nếu người tham gia BHXH tự nguyện chọn thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện ở mức thấp nhất (1.500.000 đồng) thì họ chỉ phải đóng 165.000-264.000 đồng/tháng (sau khi trừ số tiền nhà nước hỗ trợ).

Đó là chưa kể ở một số tỉnh thành, để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách địa phương còn hỗ trợ thêm mức đóng cho người dân ngoài chính sách chung của nhà nước.

Ở các địa phương này, số tiền đóng BHXH tự nguyện hằng tháng của người dân còn thấp hơn mức 165.000 đồng/tháng.

Tuy mức đóng thực tế hằng tháng rất thấp nhờ có chính sách hỗ trợ của nhà nước nhưng lương hưu của người tham gia vẫn được tính dựa trên mức đóng 330.000 đồng/tháng.

Theo tính toán của BHXH Việt Nam, với mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất chỉ 330.000 đồng/tháng nhưng khi đủ tuổi nghỉ hưu, có 20 năm tham gia BHXH tự nguyện thì lao động nam sẽ được nhận lương hưu khoảng 1,145 triệu đồng (45% mức thu nhập tháng đóng BHXH), lao động nữ được nhận lương hưu dự kiến là 1,399 triệu đồng (55% mức thu nhập tháng đóng BHXH).

Ngoài lương hưu, người tham gia còn được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí cho đến cuối đời với mức hỗ trợ chi trả lên đến 95% và chế độ tử tuất (bao gồm trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng; mai táng phí).

Những chế độ này sẽ giúp người tham gia BHXH tự nguyện có một khoản thu nhập ổn định hằng tháng và bớt gánh nặng y tế, đảm bảo an ninh tài chính khi về già.