Cả làng sống khỏe với nghề buôn chuối, người dân rủng rỉnh tiền

Tại khu phố 7, phường Hàm Rồng, ông Dương Công Quang (49 tuổi) được mệnh danh là "trùm" buôn chuối của địa phương. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, ông Quang đã biến những buồng chuối thành nguồn thu nhập ổn định 12-15 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình.

Sinh ra và lớn lên tại làng Giàng (xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa cũ), một vùng đất nổi tiếng với nghề buôn chuối, ông Quang đã chứng kiến sự phát triển của nghề này từ thuở ấu thơ.

Ông Dương Công Quang có thu nhập ổn định từ nghề buôn chuối (Ảnh: Hạnh Linh).

"Từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy dọc các bãi bồi sông Mã phủ kín những rặng chuối", ông kể.

Ban đầu, người dân làng Giàng chỉ bán chuối tại các chợ quê. Tuy nhiên, với hương vị thơm ngon đặc trưng, chuối làng Giàng dần được thương lái khắp nơi tìm về, biến nghề buôn chuối trở thành một ngành kinh doanh thịnh vượng.

Năm 2000, với số vốn ít ỏi từ bố mẹ, vợ chồng ông Quang quyết định dấn thân vào nghề buôn chuối.

"Đi buôn chuối phải có sức khỏe. Chúng tôi phải đi từ sáng sớm đến các địa phương miền núi trong và ngoài tỉnh để thu mua. Công việc rất vất vả, nói là đi buôn nhưng thực chất chúng tôi phải tự leo đồi chặt chuối rồi vận chuyển lên xe. Mỗi buồng chuối nặng hàng chục kg, một chuyến đi là phải khuân vác liên tục, mồ hôi ướt đẫm áo", ông Quang chia sẻ.

Chuối được vợ chồng ông Quang bán theo cân trước khi xuất ra thị trường (Ảnh: Hạnh Linh).

Nghề buôn chuối không chỉ đòi hỏi sức bền mà còn cần kinh nghiệm. "Nhìn vào buồng chuối, người có nghề có thể biết chuối đã đủ độ già chưa, ước lượng trọng lượng để từ đó trả giá hợp lý với chủ vườn, đảm bảo có lãi khi bán ra", ông Quang tiết lộ bí quyết. Mỗi tháng, gia đình ông thu mua và bán ra thị trường 2-4 tấn chuối, mang về thu nhập ổn định.

Không chỉ gia đình ông Quang, nghề buôn chuối còn là sinh kế của khoảng 300 hộ dân tại phường Hàm Rồng. Bà Dương Thị Hằng (67 tuổi, trú tại khu phố 3) cho biết buôn chuối là nghề "cha truyền con nối" trong gia đình bà.

Bà Hằng nhớ lại ngày trước người dân làng Giàng vừa trồng vừa bán chuối. Khi nguồn cung không đủ, họ dùng bè gỗ ngược sông Mã để thu mua từ nơi khác. Ngày nay, với sự phát triển của giao thông, người dân chuyển sang dùng xe tải, xe máy để vận chuyển chuối đến các chợ và khu dân cư lân cận, biến chuối làng Giàng thành thương hiệu quen thuộc.

Nghề buôn chuối là sinh kế của khoảng 300 hộ dân ở phường Hàm Rồng (Ảnh: Hạnh Linh).

"Tôi thường đi xe máy gần 20km đến các vùng lân cận... Ngày thường, tôi bán 30-40 nải. Vào phiên chợ hoặc dịp lễ, Tết thì bán khoảng 60 nải. Sau khi trừ chi phí, tôi có chút tiền tiêu và dành một phần nhỏ để tiết kiệm", bà Hằng chia sẻ.

Ông Lê Văn Mão, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hàm Rồng, xác nhận làng Giàng hiện có khoảng 300 hộ gắn bó với nghề buôn chuối. Đây là nghề đã giúp nhiều hộ dân có của ăn của để, nuôi con cái ăn học. Mỗi năm, người dân trong phường cung ứng ra thị trường hàng trăm tấn chuối các loại, chủ yếu lấy từ các địa phương miền núi trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, những năm gần đây, các hộ buôn chuối đang đối mặt với nhiều thách thức. Nguồn hàng không còn dồi dào do diện tích trồng chuối bị thu hẹp. Sự cạnh tranh gay gắt từ các đầu mối lớn ở tỉnh ngoài cũng khiến giá cả bấp bênh. Đặc biệt, mùa mưa bão thường gây thiệt hại nặng nề, làm giảm sản lượng chuối.