Dịch vụ cho thuê "anh em xã hội", xử lý mọi vấn đề trong 30 phút

Công ty Rental Kowaihito gây bão mạng tại Nhật Bản sau khi đăng tải quảng cáo dịch vụ cho thuê người có diện mạo... dữ dằn, chủ yếu là những nam giới có hình xăm lớn, đầu cạo trọc.

Công ty cam kết nhân sự của họ không làm gì vi phạm pháp luật, không khiến khách hàng gặp rắc rối pháp lý, nhưng vẫn giúp giải quyết ổn thỏa những sự việc khó xử một cách nhanh gọn.

Dịch vụ mà công ty Rental Kowaihito cung cấp gây xôn xao dư luận Nhật Bản (Ảnh minh họa: IS).

Ngược lại, nếu khách hàng yêu cầu nhân sự của công ty thực hiện những việc có thể khiến họ gặp rắc rối với pháp luật, nhân sự của công ty có quyền dừng ngay thỏa thuận hợp tác với khách hàng.

Để khách hàng cảm thấy yên tâm hơn về mức độ uy tín của dịch vụ, công ty này còn khẳng định họ không hề thuê mướn "tội phạm đường phố".

Để khách hàng hiểu hơn về dịch vụ cung cấp, công ty lấy một số dẫn chứng về những sự vụ phiền phức đã giúp khách hàng xử lý thành công.

Chẳng hạn, một vị khách thấy phiền vì hàng xóm thường xuyên gây ồn ào, người của công ty đã tìm tới để... "ôn tồn nhắc nhở" những người hàng xóm này.

Trong một trường hợp khác, nhân sự của công ty vào vai anh em kết nghĩa với một người đàn ông đang bị đồng nghiệp chơi xấu ở nơi làm việc.

Một người phụ nữ có chồng ngoại tình cũng đã nhanh chóng xử lý được vấn đề nhức nhối, khi cùng nhân viên của công ty đến gặp trực tiếp cả người chồng và "tiểu tam" tại một cuộc hẹn hò lén lút của hai người.

Rental Kowaihito cho rằng dịch vụ của họ chủ yếu giúp khách hàng bình tĩnh, tự tin hơn trong quá trình đương đầu xử lý những tình huống khó. Phí dịch vụ mà công ty đưa ra là 20.000 yên Nhật (3,6 triệu đồng) cho 30 phút đồng hành, tính từ thời điểm nhân viên của công ty có mặt tại địa điểm đã hẹn trước với vị khách để cùng "xử lý công chuyện".

Nếu thời lượng xử lý vấn đề lên tới 3 tiếng, phí dịch vụ sẽ được ưu đãi hơn, chỉ 50.000 yên (9 triệu đồng). Rental Kowaihito có trụ sở tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Nếu có nhu cầu xử lý các vụ việc nằm ngoài khu vực trung tâm thành phố, khách hàng sẽ phải trả thêm chi phí đi lại cho nhân viên của công ty.

Công ty này cho biết đa số các vụ việc mà họ đã xử lý thường được dàn xếp ổn thỏa trong vòng 30 phút. Dù vậy, ngay sau khi tạo nên cơn sốt, đến ngày 31/8 vừa qua, công ty này tuyên bố tạm dừng cung cấp dịch vụ và không đưa ra lời giải thích rõ ràng, cũng không hẹn ngày tái xuất.

Nhiều người cho rằng công ty này đã hoạt động và quảng bá rình rang khi chưa được cấp phép đầy đủ hoặc có thể họ đã nhận ra những thách thức và rủi ro tiềm tàng khi cung cấp dịch vụ "dọa nạt" này.