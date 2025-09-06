Bị thanh thép nóng đâm xuyên đùi, công nhận đòi bồi thường 200 triệu đồng

Chiều 5/9, Tòa án nhân dân khu vực 12 - TPHCM đã tuyên án vụ án tranh chấp lao động giữa ông Hồ Thanh Thịnh (sinh năm 1995) và công ty Cổ phần Thép Pomina 2 (gọi tắt là công ty Pomina 2). Ông Nguyễn Trung Ngạn, cán bộ Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động TPHCM, được liên đoàn phân công hỗ trợ ông Hồ Thanh Thịnh tại phiên tòa.

Ông Nguyễn Trung Ngạn hỗ trợ ông Hồ Thanh Thịnh tại phiên tòa tranh chấp lao động (Ảnh: LĐLĐ TPHCM).

Theo ông Nguyễn Trung Ngạn, ông Hồ Thanh Thịnh ký hợp đồng lao động với công ty Pomina 2 từ năm 2019. Ngày 18/8/2022, khi đang làm việc tại nhà máy, ông Thịnh bị thanh thép nóng đâm xuyên đùi trái, tỷ lệ thương tật 46%.

Công ty Pomina 2 đã trả toàn bộ chi phí điều trị trong thời gian ông Thịnh nằm viện, trả lương hàng tháng trong thời gian điều trị và tiếp nhận ông Thịnh đi làm lại khi hồi phục, hỗ trợ ông Thịnh hơn 5,7 triệu đồng…

Tuy nhiên, 2 bên chưa thống nhất được chi phí bồi thường chế độ tai nạn lao động và các chi phí điều trị, phục hồi khác theo quy định tại Luật an toàn vệ sinh lao động nên ông Thịnh khởi kiện ra tòa.

Theo đơn kiện, ông Thịnh yêu cầu công ty chi trả các chi phí y tế như: 15,8 triệu đồng chi phí điều trị, 9 triệu đồng chi phí vật lý trị liệu, 12 triệu đồng chi phí thuê người phục vụ trong quá trình điều trị…

Khoản tiền lớn nhất mà ông Thịnh yêu cầu công ty chi trả là chế độ bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động theo tỷ lệ thương tật với số tiền 159 triệu đồng (15,9 tháng lương). Do công ty chậm bồi thường nên ông Thịnh còn yêu cầu phải chi trả phần tiền lãi trong thời gian chậm bồi thường.

Tổng cộng số tiền ông Thịnh yêu cầu công ty Pomina 2 chi trả là 205,8 triệu đồng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 5/9, Tòa án nhân dân khu vực 12 - TPHCM đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của ông Thịnh, tuyên buộc công ty Pomina 2 thanh toán cho ông Thịnh tổng số tiền là 199,4 triệu đồng.