Sa thải nhân viên vì mắng sếp "dốt", công ty phải bồi thường 1 tỷ đồng

Cô Kerrie Herbert vốn là nhân viên chuyên quản lý các công việc văn phòng của công ty xây dựng Main Group Services (Anh). Cô nhận mức lương 40.000 bảng/năm.

Trong một cuộc tranh cãi với giám đốc công ty về vấn đề hiệu suất công việc của cô, cũng như khả năng cô sẽ bị sa thải trong tương lai gần, Kerrie đã "lỡ miệng" mắng sếp - ông Thomas Swannell - là... "đồ dốt". Ngay lập tức, cô Kerrie bị ông Thomas sa thải sau 4 năm cô làm việc tại công ty.

Vụ việc nữ nhân viên văn phòng Kerrie Herbert bị sa thải vì lỡ mắng sếp là... "dốt" đang thu hút sự chú ý tại Anh (Ảnh minh họa: IS).

Ngay sau đó, Kerrie đưa sự việc ra tòa vì cho rằng bản thân đã bị sa thải một cách không thỏa đáng. Vụ việc vừa được tòa án đưa ra xét xử, thẩm phán Sonia Boyes kết luận dù lời nói thiếu tôn trọng của cô Kerrie là không phù hợp trong môi trường công việc, nhưng điều này không tạo nên một sai phạm nghiêm trọng.

Hợp đồng lao động giữa cô Kerrie và công ty Main Group Services có điều khoản nêu rõ rằng, cô sẽ bị sa thải nếu sử dụng ngôn từ sỉ nhục, tục tĩu hoặc đe dọa bạo lực.

Dù vậy, ngay cả trong trường hợp này, cô Kerrie cần phải được nhận cảnh báo trước. Nếu cô Kerrie tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động trong công ty, khi ấy, công ty mới có thể coi đây là những lý do xác đáng để sa thải Kerrie.

Trong quyết định sa thải cô Kerrie, công ty đưa ra lý do cô có hiệu suất công việc thấp. Nhưng thẩm phán Sonia đánh giá công ty đã không có cách xử lý thỏa đáng trong quá trình sa thải người lao động, bởi lý do đưa ra không rõ ràng, thiếu thuyết phục, không có lập luận và dẫn chứng đủ mạnh.

Thẩm phán Sonia kết luận: "Cô Kerrie Herbert bị sa thải ngay sau cuộc tranh cãi với cấp trên, trong cuộc gặp này, cô Kerrie đã có lời lẽ thiếu chừng mực. Dựa trên tiến trình các sự việc xảy ra, tòa đánh giá đây mới là lý do thực sự khiến cô bị sa thải ngay sau cuộc gặp”.

Thẩm phán Sonia cũng đánh giá rằng quy trình kỷ luật của công ty đã không được thực hiện một cách nghiêm túc. Cô Kerrie không hề nhận được cảnh báo trước.

Xét tới tính chất của cuộc đối thoại giữa cô Kerrie và cấp trên, việc cô để mất bình tĩnh trong cuộc gặp là có thể cảm thông được. Sau cùng, lời nói ấy, dù không phù hợp, nhưng không đủ là lý do chính khiến cô bị sa thải.

Vì vậy, thẩm phán yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại cho cô Kerrie khoản tiền hơn 15.000 bảng, cộng thêm chi phí pháp lý mà cô đã chi ra trong quá trình theo đuổi kiện tụng, vào khoảng hơn 14.000 bảng. Tổng cộng, cô Kerrie nhận được gần 30.000 bảng sau khi thắng kiện.