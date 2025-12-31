Công nhân ngóng "lương đủ sống" đi kèm cơ chế kìm hãm tăng giá

Gửi tham luận đến Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng mức lương đủ sống cho người lao động, đồng thời có các giải pháp đồng bộ để kiềm chế lạm phát.

Cấp công đoàn này cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn các khu công nghiệp, xây dựng các thiết chế văn hóa công đoàn phục vụ công nhân lao động và con công nhân, lao động tại các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn đề nghị thành phố Hà Nội xây dựng nhà ở bán (hoặc cho thuê) với giá ưu đãi, nhằm thu hút lao động ngoại tỉnh vì an cư mới lập nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp.

Tại đại hội, ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVII đã báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động thủ đô.

Trước hết, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động thủ đô đề nghị Quốc hội quan tâm, chủ động tiếp xúc cử tri là công nhân lao động, nhất là tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp theo chuyên đề để nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đời sống, thực hiện chính sách đối với người lao động; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của người lao động với cơ quan có thẩm quyền.

Cùng đó, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo xây dựng nhà ở, các thiết chế văn hóa cho công nhân các Khu công nghiệp khi phê duyệt xây dựng các Khu công nghiệp. Đồng thời cần đồng bộ với việc đầu tư xây dựng nhà ở, trường học, các thiết chế cho công nhân lao động.

Bên cạnh đó, công nhân còn đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 59 ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do đã bãi bỏ các quy định về trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, tại các cơ quan, đơn vị nơi không có tổ chức Công đoàn cơ sở.

Các cấp công đoàn đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 24 ngày 27/2/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động vì hiện nay chưa quy định cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai và giải quyết tố cáo lần đầu, gây khó khăn trong giải quyết tranh chấp lao động cho người lao động.

Cuối cùng, người lao động đề nghị sớm hoàn chỉnh tổ chức, bộ máy công đoàn các cấp; sửa đổi bổ sung quy chế thi đua khen thưởng phù hợp mô hình công đoàn hiện nay; tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và Ủy ban Kiểm tra công đoàn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công đoàn trong tình hình mới.