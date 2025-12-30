Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng nay (30/12), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu Liên đoàn lao động thành phố chuyển từ tập trung chăm lo hỗ trợ sang bảo vệ, phát triển quyền lợi người lao động bằng thể chế, chính sách, thoả thuận, pháp luật.

Ông cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới, chủ động tham mưu về mô hình và phương thức hoạt động của công đoàn cấp xã.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu (Ảnh: LĐTĐ).

Theo ông Nguyễn Văn Phong, thành phố sẽ gia tăng tỷ lệ đô thị hoá, hiện đô thị Hà Nội chiếm chưa đến 50%, đặt mục tiêu tăng trưởng phát triển đô thị trên 60% trong thời gian tới; tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh với những lĩnh vực khoa học công nghệ cao và công nghiệp sạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: "Thành phố đặt vấn đề trong nhiệm kỳ này sẽ phấn đấu phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội. Thành phố cũng đang nghiên cứu sẽ xây dựng những khu đô thị mới với quy mô lớn mà ở đó có hạ tầng đồng bộ cả về kinh tế, giáo dục, văn hoá, y tế với quy mô các khu đô thị quanh vành đai 4 và trong vành đai 4, cỡ 200-300ha một khu đô thị đó.

Trong đó có cả nhà ở xã hội. Thành phố cũng đang nghiên cứu có chế độ chính sách riêng nói cách khác là chính sách xã hội về nhà ở cho cán bộ, công chức người lao động của thành phố chúng ta".

Cũng phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị công đoàn tập trung làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, chú trọng các chính sách thiết yếu như: Nhà ở, nhà trẻ, nâng cao số lượng, chất lượng thương lượng tập thể; chú trọng các nội dung mới như quyền được đào tạo về chuyển đổi số của người lao động, giúp người lao động có việc làm ổn định, bền vững.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (Ảnh: LĐTĐ).

Bên cạnh đó, ông Khang kỳ vọng Hà Nội phải là đơn vị đi đầu cả nước trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, dẫn dắt chuyển đổi số và xây dựng mô hình "Công đoàn số" linh hoạt, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm bản thân, không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, kỹ năng số, tích cực đổi mới, sáng tạo, tham gia phong trào “bình dân học vụ số”, làm chủ công nghệ, trở thành những “chiến sĩ tiên phong” trong chuyển đổi số.