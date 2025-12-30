Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội
(Dân trí) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, nhiệm kỳ tới thành phố dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, người lao động.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng nay (30/12), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu Liên đoàn lao động thành phố chuyển từ tập trung chăm lo hỗ trợ sang bảo vệ, phát triển quyền lợi người lao động bằng thể chế, chính sách, thoả thuận, pháp luật.
Ông cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới, chủ động tham mưu về mô hình và phương thức hoạt động của công đoàn cấp xã.
Theo ông Nguyễn Văn Phong, thành phố sẽ gia tăng tỷ lệ đô thị hoá, hiện đô thị Hà Nội chiếm chưa đến 50%, đặt mục tiêu tăng trưởng phát triển đô thị trên 60% trong thời gian tới; tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh với những lĩnh vực khoa học công nghệ cao và công nghiệp sạch.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: "Thành phố đặt vấn đề trong nhiệm kỳ này sẽ phấn đấu phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội. Thành phố cũng đang nghiên cứu sẽ xây dựng những khu đô thị mới với quy mô lớn mà ở đó có hạ tầng đồng bộ cả về kinh tế, giáo dục, văn hoá, y tế với quy mô các khu đô thị quanh vành đai 4 và trong vành đai 4, cỡ 200-300ha một khu đô thị đó.
Trong đó có cả nhà ở xã hội. Thành phố cũng đang nghiên cứu có chế độ chính sách riêng nói cách khác là chính sách xã hội về nhà ở cho cán bộ, công chức người lao động của thành phố chúng ta".
Cũng phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị công đoàn tập trung làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, chú trọng các chính sách thiết yếu như: Nhà ở, nhà trẻ, nâng cao số lượng, chất lượng thương lượng tập thể; chú trọng các nội dung mới như quyền được đào tạo về chuyển đổi số của người lao động, giúp người lao động có việc làm ổn định, bền vững.
Bên cạnh đó, ông Khang kỳ vọng Hà Nội phải là đơn vị đi đầu cả nước trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, dẫn dắt chuyển đổi số và xây dựng mô hình "Công đoàn số" linh hoạt, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm bản thân, không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, kỹ năng số, tích cực đổi mới, sáng tạo, tham gia phong trào “bình dân học vụ số”, làm chủ công nghệ, trở thành những “chiến sĩ tiên phong” trong chuyển đổi số.
Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn thành phố Hà Nội xác định mục tiêu trọng tâm là đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.
Phương hướng chính là tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
Trong giai đoạn 2023-2025, các cấp Công đoàn thủ đô đã tổ chức chăm lo cho hơn 2,1 triệu lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổng số tiền trên 877 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình thương hiệu như “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn” và những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết...