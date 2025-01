Công khai lương thực tập sinh ở Nhật, cô gái Việt khiến đồng hương "sốc"

Nguyễn Thị Minh Nhật (24 tuổi, quê Gia Lai) mới đây đã chia sẻ đoạn clip trên kênh TikTok cá nhân, kể về cuộc sống của một thực tập sinh sau gần ba năm sang Nhật Bản làm việc.

Trong video, cô gái trẻ tâm sự chua xót, kèm theo dòng trạng thái: "Lúc phỏng vấn, công ty chỉ nói mỗi tháng tăng ca 80 giờ, chứ không nói cả năm chỉ có 1-2 tháng như vậy".

Thu nhập của nữ thực tập sinh dao động 12-13 man (tương đương 16-18 triệu đồng) mỗi tháng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô gái quê Gia Lai sang Nhật làm việc theo diện thực tập sinh vào cuối năm 2022, tại một công ty thực phẩm ở tỉnh Aomori.

Trước khi đặt chân đến xứ sở hoa anh đào, mong muốn duy nhất của Nhật là công ty nhiều việc và tăng ca đều đặn. Song, thực tế 3 năm ở xứ người khác xa những gì cô kỳ vọng.

Ở Nhật, cô chỉ làm việc 5 ngày một tuần, mỗi ngày 8 giờ, thứ bảy và chủ nhật nghỉ. Những thực tập sinh như Minh Nhật không thích nghỉ, muốn làm luôn cả hai ngày cuối tuần để kiếm thêm tiền nhưng chẳng được.

"Nếu làm thêm bên ngoài, lúc cơ quan chức năng phát hiện, chúng tôi sẽ bị đánh dấu visa (thị thực lao động), sau này gặp khó khăn khi gia hạn.

Tôi nói sang Nhật, mỗi tháng chỉ làm được 16-18 triệu đồng mà chẳng ai tin. Sau khi trừ các loại thuế, tiền điện nước, tiền phòng, tiền ăn uống, phí sinh hoạt cá nhân… hàng tháng tôi chỉ tích góp được vài triệu đồng", Nhật bộc bạch.

Khoản tiền dư hàng tháng, Nhật đều đặn gửi về phụ mẹ nuôi em trai học đại học.

Cầm trên tay bộ vest đã mặc khi xuất cảnh ba năm trước, cô gái trẻ không giấu được nỗi thất vọng khi nhắc đến một số trung tâm môi giới lao động ở Việt Nam.

"Thay vì tìm cho chúng tôi những đơn hàng tốt, họ lại tạo ra vẻ hào nhoáng, 'phông bạt'. Chúng tôi phải may vest đồng phục công ty, tốn 700.000 đồng chỉ để mặc duy nhất một lần khi ra sân bay.

Có trung tâm cho người tiễn lao động ra sân bay, dúi vào tay mỗi người 1-2 man (2-4 triệu đồng), quay clip rồi đăng lên mạng. Mấy ai biết, số tiền đó thực chất đều là tiền của chúng tôi cả", Nhật tâm tư.

Nhật làm thực tập sinh đã được 3 năm tại một công ty thực phẩm ở tỉnh Aomori (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở Nhật có nhiều loại visa khác nhau, của Minh Nhật là diện thấp nhất, chủ yếu làm công việc chân tay. Vì vậy, Nhật cố gắng hoàn thành hợp đồng 3 năm, sau đó thi lên lao động bậc hai, gọi là "Tokute Gino". Khi đó, cô có thể chuyển ra ngoài và tìm nơi có chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Kể về hành trình gần ba năm ở đất nước mặt trời mọc, Nhật chia sẻ, cô không trách móc ai, chỉ tự an ủi do bản thân kém may mắn.

"Tôi là người lựa chọn con đường này, nên nếu không thể thay đổi được thì phải thích nghi", Nhật suy ngẫm.

Dù phải chịu nhiều ấm ức, cô tự nhủ cố gắng "ngậm bồ hòn làm ngọt", bởi mục đích cuối cùng vẫn là kiếm tiền. Cô đang đợi hết hợp đồng ba năm để tìm một con đường khác.

Cuộc sống ở xứ người tuy không giống những gì cô gái tưởng tượng song Nhật vẫn cảm thấy may mắn vì có gia đình luôn bên cạnh động viên và ghi nhận sự trưởng thành của cô.

"Mẹ tôi ở nhà biết con gái bên này gặp khó khăn, đi làm chỉ đủ tiền ăn, nhưng khi ai đó hỏi "con bé đi làm bên đó có gửi tiền về không", mẹ luôn trả lời "có chứ".

Mẹ còn nói thêm sau này về Việt Nam, nếu muốn đi du lịch hay làm gì thì mẹ sẽ cho tiền. Còn tiền đi Nhật về thì tôi cứ để đó tiết kiệm lo cho tương lai của mình. Nghe xong, tôi không cầm được nước mắt.

Bố mẹ không mong tôi gửi tiền về mà chỉ muốn tôi giữ, quản lý tốt khoản công sức lao động đó. Nhưng tôi muốn bù đắp cho gia đình, nên mỗi tháng dư vài triệu đồng, tôi cũng cố gắng thu xếp gửi về", Nhật tâm niệm.