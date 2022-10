Còn 4,4 triệu lao động mất việc, giảm giờ làm… vì Covid-19

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 6/10 về bức tranh về thị trường lao động việc làm quý 3/2022 và 9 tháng năm 2022 cho biết, dù Covid-19 đã được kiểm soát tuy nhiên trong quý III, cả nước vẫn ghi nhận 4,4 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, giảm gần một nửa (3,6 triệu người) so với quý trước.

Trong tổng số hơn 4,4 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch, có 0,3 triệu người bị mất việc; 1,3 triệu người phải tạm nghỉ, tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, 1,2 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và 3,6 triệu lao động bị giảm thu nhập.

Người lao động đến Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội tìm kiếm việc làm phù hợp.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III/2022 là gần 1,06 triệu người. So với cùng kỳ năm trước, số lao động thất nghiệp đã đến giảm 658.100 người.

Tính chung, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III năm 2022 là 2,28% (giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi quý III năm 2022 là 8,02%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 10,54%, cao hơn 3,84 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn.

Tổng cục Thống kê cho biết, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp cả nước không cao nhưng tồn tại tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tình trạng thiếu hụt cục bộ là do lao động không tuyển dụng được hoặc tuyển dụng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu công việc của doanh nghiệp.

Tính chung trên phạm vi cả nước, trong quý III năm 2022, số lao động doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhưng không tuyển dụng được hoặc tuyển dụng nhưng không đạt yêu cầu là khoảng 511.000 người. Trong đó, số lao động phổ thông bị thiếu hụt cục bộ là 372.000 người, chiếm 72,8%; lao động có tay nghề là 139.000 người, chiếm 27,2%.

Sự thiếu hụt lao động cục bộ xảy ra nhiều nhất ở các doanh nghiệp ngành dệt may (thiếu khoảng 123.000 lao động); doanh nghiệp ngành da giày (thiếu khoảng 56.200 lao động); doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính (thiếu khoảng 41.000 lao động).

Bên cạnh tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh, bức tranh thị trường lao động quý III/2022 còn ghi nhận điểm sáng, thị trường lao động có sự tăng trưởng về quy mô của lao động có việc làm ở cả 6 vùng kinh tế. 3 vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong năm 2021 đã ghi nhận mức phục hồi mạnh.

Cụ thể, trong quý 3/2022, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50,8 triệu người, tăng 255,2 nghìn người so với quý trước và tăng 3,5 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường lao động đã phục hồi khá tốt với số người có việc làm trong quý này tăng mạnh và đạt quy mô cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, thời kỳ trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện (tăng 232,1 nghìn người so với cùng kỳ năm 2019).

Sự phục hồi của thị trường lao động diễn ra ở tất cả các vùng kinh tế xã hội. 3 vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 trong quý III năm 2021 là Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đã ghi nhận sự phục hồi mạnh trong quý III năm nay.

Đáng chú ý, số lao động có việc làm trong độ tuổi lao động của vùng Đông Nam Bộ trong quý 3 năm 2022 đạt 9,7 triệu người, tăng 1,6 triệu người (tương ứng 19,5%) so với cùng kỳ năm trước và đã vượt quy mô lao động của cùng kỳ năm 2019 (trước khi chịu tác động của dịch Covid-19) là 61,7 nghìn người (tương ứng tăng 0,6%).

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê nêu đánh giá khái quát, thị trường lao động có nhiều chuyển biến tích cực và mang tính bền vững với mức tăng trưởng khá ở quy mô lao động có việc làm chính thức, tỷ lệ lao động phi chính thức phi nông nghiệp giảm.

Cụ thể, số người có việc làm chính thức đạt 17,8 triệu người, tăng 642,8 nghìn người (tương ứng tăng 3,8%) so với quý trước, tăng 2,7 triệu người (tương ứng tăng 19,4%) so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, tuy chưa trở về bằng thời điểm cùng kỳ trước khi dịch Covid-19 xuất hiện nhưng tình trạng thiếu việc làm vẫn tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý này là 1,92%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 2,54 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.