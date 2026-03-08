Rời phố về quê nuôi “chuột khổng lồ”, thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Từ niềm đam mê nông nghiệp, anh Bùi Thanh Lương (39 tuổi, ở xã Thăng Điền, Đà Nẵng) đã biến "chuột khổng lồ" thành mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, anh Lương luôn ấp ủ tình yêu với đồng ruộng. Sau thời gian bươn chải với nhiều công việc bấp bênh ở thành phố, anh quyết định trở về quê hương, tìm hướng phát triển kinh tế gia đình.

Anh Lương với mô hình nuôi dúi tại gia đình (Ảnh: Ngô Linh).

Hơn 10 năm trước, qua mạng xã hội, anh Lương tình cờ biết đến con dúi - loài vật có hình dáng giống chuột nhưng kích thước lớn hơn nhiều, còn được gọi là "chuột khổng lồ". Nhận thấy tiềm năng kinh tế, anh mạnh dạn mua 10 cặp dúi giống về nuôi thử. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, đàn dúi ban đầu gần như chết hết.

Không nản lòng, anh Lương học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình nuôi dúi thành công. Trở về quê, anh đầu tư hơn 50 triệu đồng xây dựng chuồng trại và mua 20 cặp dúi giống mới, quyết tâm khởi nghiệp lại từ đầu.

Đến nay, trại dúi của anh đã mở rộng lên 120m2 trên đất vườn gia đình, với các chuồng nuôi được chia kích thước 50x50cm. Anh Lương cho biết, đây là không gian lý tưởng, phù hợp với tập tính sống về đêm, ưa yên tĩnh và sợ ánh sáng của dúi.

Dúi là con vật mang giá trị kinh tế cao nhưng chi phí chăn nuôi thấp (Ảnh: Ngô Linh).

"Dúi có tập tính ngủ ngày, hoạt động về đêm nên trong quá trình nuôi phải hạn chế tối đa ánh sáng chiếu trực tiếp và tránh gió lùa vào chuồng. Chuồng trại phải được vệ sinh định kỳ, phun khử trùng để phòng bệnh", anh Lương chia sẻ bí quyết.

Một trong những yếu tố giúp mô hình của anh Lương đạt hiệu quả cao là việc chủ động nguồn thức ăn. Anh tận dụng các loại cây dễ trồng như tre, mía, cỏ voi, bắp có sẵn trong vườn nhà, giúp giảm đáng kể chi phí chăn nuôi. Mỗi ngày, anh chỉ cần cho dúi ăn một lần vào buổi chiều tối, công chăm sóc cũng khá nhẹ nhàng.

Theo anh Lương, việc theo dõi chu kỳ giao phối của dúi là vô cùng quan trọng. "Khi dúi cái động dục, phải ghép đôi đúng thời điểm rồi tách con đực kịp thời để tránh đánh nhau, cắn con hoặc giao phối cận huyết. Dúi tuy hiền nhưng nếu nhốt sai cách vẫn có thể làm hỏng cả đàn", anh nhấn mạnh.

Nhờ chủ động nguồn thức ăn như cỏ voi, mía, bắp… nên mô hình nuôi dúi của anh Lương ít tốn chi phí thức ăn (Ảnh: Ngô Linh).

Từ vài cặp giống ban đầu, trại dúi của anh Lương hiện duy trì ổn định đàn hơn 400 con, trong đó có khoảng 100 con sinh sản. Mỗi năm, dúi mẹ đẻ 2-3 lứa, mỗi lứa 1-4 con. Dúi con được tách mẹ sau 45 ngày và nuôi riêng.

Dúi thương phẩm thường được nuôi 10 tháng, đạt trọng lượng 1,5-2kg, bán với giá khoảng 500.000 đồng/kg. Đầu ra chủ yếu là các nhà hàng đặc sản tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Thuận và các tỉnh lân cận.

Trung bình mỗi năm, anh Lương xuất bán khoảng 300 con dúi, thu về hơn 200 triệu đồng. Nhờ chủ động nguồn giống và thức ăn, chi phí vận hành chỉ chiếm chưa đến 10% doanh thu, mang lại lợi nhuận khá cao.

Trong thời gian tới, anh Lương dự định mở rộng diện tích chuồng trại, tăng đàn dúi mẹ lên gấp đôi nhằm chủ động nguồn giống và đáp ứng nhu cầu thịt thương phẩm quy mô lớn hơn. "Dúi là con vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Nuôi dúi tiết kiệm chi phí chăn nuôi so với các loại vật nuôi khác, nên hiệu quả kinh tế cũng tốt hơn", anh Lương khẳng định.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Thăng Điền đánh giá cao mô hình của anh Bùi Văn Lương, không chỉ góp phần phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bạn trẻ có ý định khởi nghiệp tại địa phương.