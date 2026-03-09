Người đàn ông bán cơm cháy lề đường, du lịch nước ngoài mỗi năm một lần

Du lịch nước ngoài cho... vui

Giữa trưa nắng, ông Dương Văn Tuấn (61 tuổi) loay hoay bên chiếc xe bán cơm cháy chà bông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TPHCM). Lưng áo thấm đẫm mồ hôi, đôi tay ông vẫn thoăn thoắt xếp sẵn hàng chục hộp cơm cháy chà bông để kịp phục vụ khách.

Ông Tuấn cho hay mỗi ngày từ 10h đến 21h, quầy hàng nhỏ của ông bán trung bình 300-400 hộp cơm cháy, giá 20.000-25.000 đồng/hộp. Lượng khách đông nên ông phải chuẩn bị sẵn hàng trước, nếu không sẽ không kịp phục vụ.

Nhắc đến đoạn clip quay hàng cơm cháy của mình đang lan truyền trên mạng xã hội, ông Tuấn cười hiền.

“Tôi không rành công nghệ nên cũng không rõ lắm. Tôi chỉ thấy các cháu đến quay phim rồi xin chụp hình, thấy vậy cũng vui”, ông nói.

Ông Tuấn tại hàng cơm cháy chà bông của mình (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đoạn clip nói trên hiện đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem. Trong đó, chi tiết khiến nhiều người bất ngờ và thích thú nhất là khi ông Tuấn khoe rằng "mỗi năm ông đều đi du lịch nước ngoài một lần".

Theo ông Tuấn, đó không phải là câu nói đùa. Để chứng minh, ông mở điện thoại khoe loạt ảnh chụp trong những chuyến du lịch của mình tại Nhật Bản.

Ông Tuấn khoe ảnh du lịch tại Nhật Bản (Ảnh: Nguyễn Vy).

Không giấu được sự hào hứng, ông còn tiết lộ dự định tháng 6 tới sẽ có chuyến du lịch Bắc Âu.

“Mỗi năm nếu sắp xếp được thì đi một chuyến cho biết đây biết đó, đi với bạn bè cho vui thôi”, ông Tuấn chia sẻ với vẻ tự hào.

Chỉ tay về phía chiếc xe cơm cháy chà bông, người đàn ông cho biết chính quầy hàng nhỏ này đã nuôi sống gia đình ông suốt nhiều năm qua. Nhờ chăm chỉ làm nghề, biết tiết kiệm và tích lũy, ông mới có thể tự thưởng cho mình những chuyến đi xa sau nhiều năm lao động.

18 năm mưu sinh bên xe cơm cháy vỉa hè

Ông Tuấn bộc bạch đã gắn bó với món cơm cháy chà bông gần 18 năm. Trước đó, ông từng thử khởi nghiệp với món cơm gà xối mỡ, nhưng việc buôn bán không thuận lợi nên đành dừng lại.

Trong một lần tình cờ ăn thử cơm cháy, ông “phải lòng” vị giòn rụm của món ăn dân dã này. Từ đó, ông bắt đầu mày mò cách chế biến, tìm hướng kinh doanh mới cho mình.

Ông Tuấn tự pha nước sốt theo công thức riêng, thu hút khách hàng quay lại nhiều lần (Ảnh: Nguyễn Vy).

Để tạo dấu ấn riêng, ngoài mỡ hành, chà bông và tôm khô, ông còn pha thêm nước mắm ngọt theo công thức riêng, giúp món ăn thêm đậm đà. Từ vài vị khách ban đầu, quầy cơm cháy nhỏ dần có thêm nhiều người tìm đến. Nhiều người ăn một lần rồi trở thành khách quen suốt nhiều năm.

“Có Việt kiều lâu lâu về Việt Nam, trước khi đi lại ghé ăn một hộp cơm cháy cho đỡ nhớ”, ông kể.

Quanh quẩn bên chiếc xe bán hàng suốt nhiều năm, ông Tuấn không lập gia đình, một mình bươn chải mưu sinh và chăm sóc mẹ già.

Một ngày của ông bắt đầu rất sớm. Từ 5h, ông đã thức dậy chuẩn bị nguyên liệu. Đến khoảng 10h, ông đẩy xe ra vỉa hè dựng quầy bán hàng, có hôm đứng bán đến tận khuya.

Người đàn ông một mình quán xuyến hàng cơm cháy suốt 18 năm qua (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Làm lâu rồi nên quen. Một mình tôi làm hết, từ chuẩn bị đến bán hàng”, ông tâm sự.

Những ngày đầu khởi nghiệp, cuộc sống của ông không hề dễ dàng. Vốn ít, khách thưa, có ngày bán được vài trăm nghìn đồng cũng đã thấy mừng.

Công việc bán hàng vỉa hè lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Những ngày mưa gió, việc buôn bán trở nên chật vật, thậm chí có lần gió lớn hất đổ cả xe hàng.

Có lúc đứng một mình giữa nắng gió, người đàn ông 61 tuổi không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Ông kể đã từng bật khóc giữa phố, nhưng khi thấy khách ghé mua, ông lại vội lau nước mắt rồi tiếp tục bán hàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dù trải qua không ít khó khăn, ông Tuấn trải lòng điều giúp ông gắn bó với nghề suốt gần 2 thập kỷ chính là tinh thần lạc quan.

Xe cơm cháy chà bông của ông Tuấn được nhiều người ủng hộ (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Có lúc mệt, có lúc buồn, nhưng rồi cũng phải cố gắng thôi. Tôi không thích than khổ, còn sức là còn làm. Mình lo được cho bản thân và gia đình là tốt rồi. Sướng hay khổ nhiều khi cũng do cách mình nhìn nhận”, ông khẳng định.

Nhiều năm trôi qua, nắng mưa khiến gương mặt ông hằn thêm nếp nhăn, mái tóc điểm bạc và đôi tay cũng dần mỏi. Thế nhưng, mỗi ngày ông vẫn đứng bên chiếc xe cơm cháy quen thuộc, cần mẫn mưu sinh giữa phố.

“Cuộc sống ai cũng có khó khăn. Nhưng mình nghĩ tích cực, làm việc chân chính để sống là được. Còn làm được thì vẫn làm, tiền kiếm bằng sức lao động của mình là quý giá nhất. Quan trọng chúng ta là sống lạc quan, vui vẻ, với tôi vậy là đủ rồi”, ông Tuấn nói.