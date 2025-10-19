Thợ sửa khóa vật lộn 2 tiếng mở két sắt cao cấp giống ở nhà Ngân 98

Loại két sắt "khó nhằn" thử thách tay nghề thợ khóa

Theo dõi quá trình cơ quan chức năng mở chiếc két sắt được tìm thấy trong căn hộ của Ngân 98, anh Hồng Lai (34 tuổi, ngụ tại TPHCM) cho hay đó là loại két sắt cao cấp, là thử thách đặc biệt với tay nghề của những thợ khóa giỏi.

Trên kênh TikTok cá nhân, anh Lai đăng tải đoạn clip mất 2 tiếng đồng hồ vật lộn mở chiếc két sắt có cơ chế hoạt động tương tự, thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem.

Đoạn clip ghi lại cảnh nam thợ khóa vật lộn 2 tiếng mở chiếc két sắt gây "bão" mạng xã hội (Ảnh chụp kênh TikTok nhân vật).

“Dòng két sắt này được thiết kế với cơ chế vận hành gồm 3 phương thức mở khóa gồm mã số, vân tay và chìa cơ. Trong đó, phần ấn vân tay được đặt ở giữa két sắt, bàn phím mã số nằm bên trái, chìa cơ được giấu kín giữa vị trí của vân tay và tay cầm. Chìa cơ được dùng trong trường hợp người dùng quên mật khẩu hoặc không thiết lập và xác thực được bằng vân tay. Trong trường hợp cấp bách, một số người thường tìm đến thợ mở két sắt chuyên nghiệp để xử lý”, anh Lai nói.

Anh chia sẻ mức độ bảo mật của loại két này thuộc loại “khó nhằn”. Nếu thợ muốn mở két bằng cách phá bỏ thì không khó, nhưng để giữ nguyên trạng thì phải cần tới 1-2 tiếng để xử lý.

“Theo nguyên lý hoạt động, khi vân tay hoặc mật khẩu được xác nhận, mô-tơ trục của két sắt sẽ được kích hoạt, giải phóng cơ cấu ngàm khóa và kéo các chốt trung gian về vị trí mở. Sau đó, người dùng mới có thể sử dụng tay nắm xoay theo chiều kim đồng hồ để kéo toàn bộ ba chốt chính rút vào, giúp két mở ra hoàn toàn. Hiểu được cơ chế này, thợ sẽ dùng camera siêu nhỏ và kỹ thuật đặc biệt để mở từ bên trong”, anh giải thích.

Theo anh Lai, loại két sắt này nặng 50-150kg, việc lật trở hoặc di dời có thể gây trầy xước, tạo tiếng ồn lớn, thậm chí kích hoạt tính năng cảnh báo va đập làm két tiếp tục bị khóa tạm thời. Vì vậy, thợ khóa thường hẹn khách xử lý vào buổi sáng và thường đi 2 người để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro và hiểu lầm khi tiếp xúc với tài sản có giá trị lớn.

Nghề phải “thề độc”, luôn cảnh giác để tránh rắc rối

Anh Lai nói nửa đùa nửa thật rằng bất cứ ai làm nghề này cũng phải “thề độc”. Lời thề mà anh nhắc đến được ví như sự cam kết giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Anh khẳng định, làm nghề này lương tâm và đạo đức thực chất là điều quan trọng nhất.

“Thợ có ý đồ xấu, làm sai nguyên tắc thì sớm muộn gì cũng phải trả giá và bị đào thải”, anh Lai khẳng định.

Theo nghề từ khi còn học lớp 8, anh Hồng Lai chia sẻ đã gắn bó với công việc này không chỉ vì đam mê mà còn bởi ý nghĩa đặc biệt mà nghề mang lại. Anh đã giúp nhiều khách hàng thoát khỏi những tình huống éo le, rắc rối, thậm chí có lúc chứng kiến và góp phần hóa giải những câu chuyện đầy xót xa.

Cảnh anh Lai mở cánh cửa bị khóa từ bên trong với thời gian chỉ vài giây, thu hút gần 37 triệu lượt xem (Ảnh cắt từ clip: TikTok nhân vật).

“Gần đây, tôi nhận yêu cầu đến mở cửa một ngôi nhà bị khóa lâu ngày. Gia chủ là người lớn tuổi, sống một mình nhưng đã nhiều hôm không ra khỏi nhà. Người thân không liên lạc được với người này nên gọi tôi đến mở khóa. Lúc mở được cửa nhà, chúng tôi mới tá hỏa phát hiện gia chủ đã tử vong trong nhà 2-3 ngày vì đột quỵ”, anh kể.

Mặc dù là người giải quyết rắc rối cho khách hàng, anh Lai trải lòng cũng từng vô cớ rước rắc rối vào mình.

“Có lần, tôi được yêu cầu mở khóa cửa cho một người bị chủ nợ đổ keo vào ổ khóa, ai ngờ sau đó chính chủ nợ quay lại dọa đánh tôi. Nhiều lúc, người quen của khách hàng cũng tỏ vẻ khó chịu vì cho rằng tôi mở khóa không đúng thủ thuật như họ tưởng tượng”, anh kể.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, anh Lai có đủ khả năng xử lý những tình huống oái oăm đó. Anh cho hay nguyên tắc quan trọng nhất là luôn phải tỉnh táo và tinh tế để nhận ra ổ khóa mình mở là của chính chủ yêu cầu, đặc biệt phải cảnh giác để không đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm.

"Tôi luôn kiểm tra kỹ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quan sát thái độ, cách nói chuyện của khách trước khi bắt đầu làm việc, bởi thực tế không ít người tìm đến tôi chỉ để lợi dụng cho mục đích xấu", anh Lai nói.

Để tự bảo vệ mình và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, anh Lai thường ghi hình lại toàn bộ quá trình làm việc, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Cách làm này vừa giúp anh tránh bị khách hàng gây khó dễ, vừa để người xem hiểu hơn về nghề thợ khóa.

Nhờ kênh TikTok với hơn 1,3 triệu người theo dõi, anh trở thành một trong những thợ khóa nổi tiếng và “đắt khách” nhất hiện nay. Từ đó, anh còn có thể san sẻ “đơn hàng” với các đồng nghiệp khác. Cộng đồng thợ khóa coi đây là cách lan tỏa tinh thần làm nghề tử tế và trách nhiệm.

Anh Lai khẳng định, những thợ sửa khóa giỏi, có cái tâm thì có thể giữ nghề bền vững và rất dễ kiếm được thu nhập ổn định với công việc này.