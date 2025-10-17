Thợ trang điểm cay đắng bị trừ tiền công vì... đồng ý ngồi vào bàn tiệc

Đó là lời căn dặn học viên của chị Trần Ngọc Thùy (ngụ tại tỉnh Đồng Tháp) - một chuyên gia dạy trang điểm với gần 10 năm kinh nghiệm.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh chị Thùy dạy cách ứng xử khi làm nghề trang điểm đã thu hút gần 1 triệu lượt xem.

Chuyên gia dạy trang điểm căn dặn học viên hạn chế ngồi vào bàn tiệc với gia chủ (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Trong đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, chị Thùy lưu ý thợ trang điểm cần tránh ngồi vào bàn tiệc cùng gia chủ và nên chủ động mang đồ ăn theo khi tới nhà phục vụ.

Lý giải tình huống này, chị Thùy cho hay: “Khi có chuyện không vừa ý, gia chủ sẵn sàng lấy đó làm cớ để hạ thấp thợ. Thậm chí, một học viên của tôi từng bị trừ tiền công vì lỡ ngồi vào bàn tiệc, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận”.

Dưới phần bình luận của đoạn clip, nhiều thợ trang điểm khác tỏ ý đồng tình với chị Thùy. Có người chia sẻ từng bị “xù” tiền công chỉ vì vô tình nhận lời mời ăn uống.

Lớp dạy trang điểm của chị Ngọc Thùy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Thùy, người làm nghề trang điểm không chỉ cần chuyên môn giỏi và thẩm mỹ tốt, mà còn phải tinh tế trong cách ứng xử và giao tiếp. Thợ trang điểm phải luôn thận trọng, đặc biệt từ những chi tiết nhỏ nhất.

Chẳng hạn như trước khi vào phòng cô dâu, họ cần phải nhớ đến việc nhờ gia chủ cất tài sản quý giá. Bởi nếu có sự cố xảy ra, thợ trang điểm dễ trở thành đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên.

“Thợ phải tìm cách nói sao cho khéo léo, tránh làm nghiêm trọng hóa vấn đề, ảnh hưởng đến ngày vui của khách. Trong lúc làm việc, thợ cũng tuyệt đối không bàn luận bất cứ vấn đề nào ngoài chuyên môn”, chị nói.

Không những vậy, họ còn phải biết cách lắng nghe và động viên khi khách cảm thấy tự ti, đồng thời cần biết lựa chọn trang phục sao cho lịch sự, phù hợp với nơi làm việc.

Ngọc Thùy chia sẻ những ngày đầu theo nghề diễn ra vô cùng khó khăn, nhưng để lại cho chị không ít kỷ niệm, bài học đắt giá (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi trở thành chuyên gia dạy trang điểm, chị Thùy từng là một y sỹ đa khoa. Sau khi ra trường, chị rẽ hướng sang lĩnh vực làm đẹp, bắt đầu từ việc bán mỹ phẩm đến học nghề trang điểm. Năm 2016, chị chính thức trở thành thợ trang điểm chuyên nghiệp.

Trải lòng về những năm gắn bó với công việc, chị Thùy cho biết đây là một nghề mang lại thu nhập tốt, nhưng chỉ những ai thật sự kiên trì mới có thể đạt đến thành công. Thời gian đầu mới vào nghề, chị trải qua không ít khó khăn, tiếp xúc với nhiều kiểu khách hàng có tính cách khác nhau.

“Làm nghề này, thợ đi sớm, về muộn là chuyện bình thường. Có khi cô dâu ngủ quên, say rượu hay ngất xỉu, thợ vẫn phải thức xuyên đêm túc trực để lo chu toàn. Người làm nghề lại dễ bị soi mói, nhưng không phải lúc nào cũng có thể lên tiếng", chị Thùy kể.

Lắm lúc, chị Thùy áp lực, chán nản, muốn bỏ nghề nhưng đam mê đã níu chân chị bám trụ với công việc này.

Đến giờ, nữ chuyên gia vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp khi trang điểm cho vị khách đầu tiên của mình. Dù tiền công lúc ấy chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng nhưng chị vẫn vô cùng hạnh phúc vì đã hoàn thành tốt công việc.

"Mỗi gương mặt do mình “chạm cọ” là một bức tranh khác nhau. Người thợ chính là người giúp bức tranh đó tỏa sáng. Niềm vui lớn nhất của tôi là khi thấy khách hàng từ rụt rè, tự ti trở nên tự tin, rạng rỡ nhờ lớp trang điểm của mình. Khoảnh khắc đó khiến tôi quên hết mệt mỏi”, chị Thùy mỉm cười nói.