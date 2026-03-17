Chồng giám đốc chở vợ đi tìm việc lương trên 20 triệu đồng

Nghỉ việc khi không còn cơ hội thăng tiến

Giữa tháng 3, anh Vũ Văn Hưng, Giám đốc một công ty về xây dựng công trình đường bộ (mới thành lập hồi tháng 10/2025) đứng ngoài cổng một công ty điện tử ở Bắc Ninh để chờ vợ của mình phỏng vấn xin việc.

Anh Hưng cho biết vợ của anh đã có nhiều năm làm quản lý cho chuỗi cửa hàng kinh doanh cà phê gần nhà với mức lương 17 triệu đồng/tháng (trước thuế). Sau quá trình ôn luyện, bổ sung thêm tiếng Trung, vợ anh đã quyết định tìm công việc có thu nhập tốt hơn ở doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc.

“Trong quá trình tìm việc làm mới, vợ của tôi vẫn hỗ trợ công ty gia đình về các công việc của kế toán. Còn tôi tôn trọng quyết định riêng của vợ khi tìm kiếm cơ hội việc làm mới”, anh Hưng chia sẻ.

Anh Hưng chở chị Nhận đi phỏng vấn tìm việc làm (Ảnh: Hoa Lê).

Sau 30 phút trả lời phỏng vấn trước quản lý người Trung Quốc, chị Nguyễn Thị Nhận (vợ anh Hưng) tay cầm bộ hồ sơ nhanh nhảu bước ra ngoài. Chị cho biết buổi phỏng vấn không khả quan vì khả năng tiếng Trung của chị còn hạn chế so với yêu cầu.

Với vị trí tổ trưởng sản xuất mà chị ứng tuyển, người lao động sẽ phải kiểm tra, phân công công việc, giải quyết các vấn đề phát sinh tại đơn vị được phân công quản lý. Chị tiếc vì mình chưa có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất cũng như trình độ tiếng Trung mới dừng lại ở trình độ HSK3.

Chia sẻ về buổi phỏng vấn, chị cho biết đơn vị tuyển dụng đặt các câu hỏi xoay quanh vị trí mà họ đang cần. Tuy nhiên do chủ yếu trao đổi bằng tiếng Trung, nên chị cũng mất thời gian để hình thành phần trả lời cho hoàn chỉnh nhất. Có lẽ, câu hỏi khó nhất với chị trong buổi phỏng vấn này từ doanh nghiệp là: “Nếu ở vai trò quản lý mà số lượng, chất lượng sản xuất không đảm bảo thì sẽ xử lý như thế nào?”.

Với vị trí trên, người lao động sẽ nhận về mức lương trên 19 triệu đồng/tháng, cao hơn công việc trước đây chị từng làm. Tuy nhiên, cánh cửa vào vị trí này của chị gần như đóng lại. Thời gian tới đây, chị dự định trau dồi thêm tiếng Trung để đạt được trình độ giao tiếp tốt hơn, đồng thời cũng xem thông tin tuyển dụng để tiếp tục ứng tuyển vào các vị trí quản lý.

Rẽ hướng mới để có thu nhập cao hơn

Còn 2 tháng nữa mới kết thúc khóa học tiếng Trung trình độ HSK4, nhưng chị Nguyễn Thị Oanh (28 tuổi) đã tìm hiểu nhiều vị trí trong công ty FDI có vốn Trung Quốc về chíp bán dẫn gần nhà (Gia Bình, Bắc Ninh).

Trước khi nghỉ việc để dồn toàn bộ thời gian học tiếng Trung, chị Oanh có thời gian làm vị trí nhân viên kiểm soát chất lượng trong một công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc. Khi thấy nhu cầu tuyển dụng lao động tiếng Trung của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tăng lên, chị này chuyển hướng trang bị thêm vốn ngoại ngữ mới để tìm kiếm cơ hội việc làm cho thu nhập tốt hơn.

Qua trao đổi với bạn bè, chị được biết cùng trình độ cao đẳng như mình mà biết tiếng Trung có thể đạt thu nhập 20-25 triệu đồng/tháng. Trong khi lương của chị chỉ dao động 13-14 triệu đồng/tháng. Có lẽ nhìn vào mức thu nhập này, chị thấy “rất tiếc”.

Vì vậy, sau 1 tháng suy nghĩ, tháng 9/2025 chị bắt đầu hành trình ôn luyện tiếng Trung của mình. Từ nỗ lực trong thời gian qua, chị sắp đạt được trình độ HSK4. Còn 2 tháng nữa đạt chuẩn đầu ra của ngôn ngữ tiếng Trung, cũng là lúc mà chị sẵn sàng ứng tuyển cho một công ty Trung Quốc gần nhà vì cơ hội việc làm rất rộng mở.

Chị Oanh học tiếng Trung để có công việc cho thu nhập tốt hơn (Ảnh: Hoa Lê).

Thống kê trên gần 582.000 tin tuyển dụng, Joboko cho biết, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn mặt bằng chung để thu hút nhân sự có năng lực tiếng Trung, qua đó giải quyết các vấn đề liên quan đến giao tiếp và vận hành, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng lao động biết tiếng Trung được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ít nhất trong 3 năm tới, trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của người lao động trên thị trường việc làm.

Từ bối cảnh này, những người lao động như chị Nhận, chị Oanh có những bước trang bị thêm kỹ năng, vốn liếng ngoại ngữ để bắt kịp nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ có những đổi mới không ngừng, những lao động này có thể chạm đến công việc cho thu nhập tốt hơn.