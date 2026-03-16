Nữ trưởng phòng lương cao đột ngột nghỉ việc để đi học tiếng Trung

“Nhiều người nghĩ 36 tuổi còn đi học ngoại ngữ là muộn. Nhưng với tôi nếu thực sự học giỏi một thứ tiếng thì vẫn còn nhiều cơ hội việc làm tốt dành cho mình”, chị Nguyễn Thị Vui (ở Khả Lễ, Bắc Ninh) quả quyết.

4 tháng qua, cuộc sống của chị Vui thay đổi hoàn toàn khi trở thành một học viên của Trung tâm ngoại ngữ Hà Ninh (Bắc Ninh). Chị chắt chiu thời gian mỗi ngày để học tập, ôn luyện thêm một thứ tiếng ngoài tiếng mẹ đẻ. Bởi trong chị luôn khát khao học thật giỏi tiếng Trung vì nhiều doanh nghiệp ở địa phương đang tìm kiếm lao động có thế mạnh này.

Ít ai ngờ, chị đã có 10 năm làm nhân sự cho một doanh nghiệp của Hàn Quốc chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp. Sau đó chị lại đầu quân cho một đơn vị của Trung Quốc với vị trí trưởng phòng nhân sự, có thu nhập cao. Sau 4 tháng làm việc trong môi trường này, chị giao tiếp với các vị trí cấp cao của công ty chủ yếu thông qua phiên dịch, vì không biết tiếng Trung.

“Khi ấy, mọi người trong công ty đều biết tiếng Trung, kể cả những người Việt chỉ tốt nghiệp THPT cũng như có trình độ. Còn tôi không có chút vốn liếng ngoại ngữ nào nên cảm thấy lạc lõng, tự ti vô cùng”, chị Vui nhớ lại.

Đây là lý do khiến người phụ nữ này quyết định chóng vánh nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian học thêm tiếng Trung, dù lúc ấy rơi vào tháng 12/2025 – khi công ty chuẩn bị có nhiều phúc lợi lương, thưởng cho người lao động.

Chị Vui (bên trái) học thêm ngoại ngữ để tìm cơ hội mới trong công việc (Ảnh: Hoa Lê).

Thâm tâm chị thôi thúc bản thân cần đi học càng sớm càng tốt, không chần chừ gì thêm. Khi mất nguồn thu nhập, vợ chồng chị Vui cũng bàn bạc, định hướng rõ rệt việc trau dồi thêm ngoại ngữ để có cơ hội việc làm tốt hơn, thu nhập vượt trội hơn.

Nếu kết thúc ngày làm việc, chị dành cả buổi tối chăm sóc con cái. Nhưng khi đi học, chị còn bận rộn hơn đi làm. Sau khi các con chìm vào giấc ngủ, mới là lúc chị Vui ngồi vào bàn học để ôn tập lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghe, nói, phản xạ với tiếng Trung. Ngày nào cũng vậy, chị kết thúc việc ôn luyện đến 1-2h sáng.

1 tuần 6 buổi đều đặn đến Trung tâm ngoại ngữ. Đến nay chị đã đạt trình độ HSK3 (kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ dành cho người nước ngoài), có thể giao tiếp bình thường trong lớp. Bên cạnh được học với giáo viên người Việt, chị còn được trải nghiệm cùng giảng viên người Trung Quốc.

“Khi bật được phản xạ, nghe nói được khiến tôi càng đam mê trau dồi. Bởi bối cảnh hiện nay, việc không có ngoại ngữ sẽ gây khó khăn cho người lao động trong quá trình làm việc ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nhờ có các thầy cô trong trung tâm mà tôi cũng tìm được phương pháp học tập phù hợp”, chị chia sẻ.

Mục đích của chị Vui phải học thật giỏi, thông thạo ngoại ngữ này đến trình độ HSK4-HSK5. Sau đó, chị mới bắt đầu hành trình xin việc làm mới vào công ty có vốn đầu tư Trung Quốc gần nhà. Chị tin rằng có năng lực và vốn liếng ngoại ngữ giúp mình có thu nhập tốt hơn.

Số người học tiếng Trung tăng đột biến

2 năm trở lại đây, số học viên đăng ký học tiếng Trung tại Trung tâm ngoại ngữ Hà Ninh tăng 20%. Quản lý Ngô Thị Dung lý giải do các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc về địa phương nhiều nên khát lao động biết ngoại ngữ này.

Qua tìm hiểu lý do học viên tìm đến tiếng Trung, nữ giảng viên cho biết người học chủ yếu là sinh viên mới tốt nghiệp hoặc người đi làm chưa biết ngoại ngữ. Riêng với nhóm đã đi làm mà quyết định học thêm tiếng Trung vì muốn thăng tiến trong công việc và đạt được mức thu nhập tốt hơn.

“Có bạn học viên từng chia sẻ với tôi nếu cùng một vị trí nhưng người sở hữu trình độ cao đẳng mà biết tiếng Trung có thể đạt thu nhập 17 triệu đồng, trong khi một bạn có bằng đại học mà thiếu vắng khả năng này chỉ đạt tổng lương 13 triệu đồng. Nhiều công ty Trung Quốc không đặt nặng bằng cấp mà cần nhân lực chất lượng, đáp ứng được công việc ngay”, chị Dung cho hay.

Nhu cầu học tiếng Trung tăng lên rõ rệt (Ảnh: Hoa Lê).

Nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp cũng như học viên, giảng viên Lê Huyền Trang cho biết các giáo viên tại trung tâm bằng kinh nghiệm cũng như nhu cầu của doanh nghiệp đã xây dựng nhiều bộ giáo trình phù hợp cho các chương trình.

Trong đó, chương trình học tiếng Trung được thiết kế theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp thu hút được sự quan tâm của nhiều người lao động.

Theo chị Trang, chương trình gồm nhiều cấp như sơ cấp, trung cấp. Với trình độ sơ cấp, học viên sẽ được dạy thiên về đời sống hằng ngày, hội thoại cụ thể trong doanh nghiệp như đổi lịch hẹn, đặt vé máy bay… Cao hơn nữa là các kiến thức về quản lý trong công xưởng, nhà máy… Thông thường các học viên sau khi tốt nghiệp với trình độ chuẩn đầu ra là HSK4 sẽ có việc làm 100%.

Bản thân trung tâm luôn kết nối với nhiều doanh nghiệp FDI Trung Quốc ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh để học viên có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp ở những đơn vị này. Đợt tuyển dụng lớn nhất rơi vào tháng 3, tháng 9 doanh nghiệp chủ động thông qua kênh trung tâm để tìm người lao động phù hợp.

Có ngoại ngữ lương cao hơn 30-50%

Nói về nhu cầu của thị trường cần người lao động biết tiếng Trung, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh Vũ Tiến Thành nêu ví dụ cụ thể tại một công ty FDI Trung Quốc trên địa bàn. Thông thường, lao động phổ thông có mức lương 9-12 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, lao động này biết tiếng Trung thì doanh nghiệp sẵn sàng trả 18-22 triệu đồng/tháng.

"Ông chủ, người quản lý doanh nghiệp đa số người Trung Quốc. Vì vậy, họ muốn giao tiếp trực tiếp với công nhân trong quá trình làm việc, thay vì phải qua một trung gian là phiên dịch viên", ông Thành nêu.

Cùng một vị trí, lao động biết tiếng Trung có thu nhập tốt hơn (Ảnh: Hoa Lê).

Từ thực tế trên, với lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, cán bộ trung tâm cũng tư vấn cho họ nên tham gia tối thiểu một khóa sơ cấp về tiếng Trung. Nhu cầu học ngoại ngữ này tăng lên thể hiện qua gần 1.000 người đăng ký học trong năm 2025, trong khi trước đó người lao động không mấy mặn mà.

Đồng thời, trung tâm cũng tham mưu cho các cơ sở đào tạo cố gắng đưa ngôn ngữ này vào trường học để thu hút sinh viên.

Mới đây, báo cáo lương và thị trường nhân sự, tuyển dụng năm 2026 của JobOKO cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động biết tiếng Trung đang tăng mạnh, cả về số lượng lẫn mức thu nhập.

Trong năm 2025, thị trường ghi nhận 12.997 việc làm mới yêu cầu tiếng Trung, tăng gần 50% so với năm 2024 và tăng tới 95% so với năm 2023. Theo đánh giá từ các đơn vị tuyển dụng, trong hầu hết các ngành sản xuất, xuất khẩu và kinh doanh, mức lương của ứng viên biết tiếng Trung cao hơn trung bình 10-40% so với các vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ.

Ở nhóm dưới 1 năm kinh nghiệm, mức lương phổ biến của các vị trí không yêu cầu ngoại ngữ dao động 8-12 triệu đồng/tháng, trong khi các vị trí yêu cầu tiếng Trung đạt 12-18 triệu đồng/tháng, cao hơn khoảng 30-50%.