Cô gái mang CV song ngữ đi ứng tuyển việc làm

Nữ lao động cầm bản CV song ngữ đi ứng tuyển

Ngày 28/2, tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (xã Hưng Nguyên), Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Ngày hội việc làm đợt 1 năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1997, trú xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An) cầm theo một xấp CV (bản tóm tắt học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, thành tích, dùng để ứng tuyển việc làm) được thể hiện bằng tiếng Việt Nam và Trung Quốc.

Chị Thương và bản CV song ngữ (Ảnh: Hoàng Lam).

Từng có thời gian cộng tác cho một cơ quan báo chí tại Tây Nguyên, sau đại dịch Covid-19, chị Thương quyết định trở về quê làm việc. Công việc trong một công ty truyền thông mang lại cho chị Thương thu nhập khá nhưng người phụ nữ này lại lo lắng khi nghề này cạnh tranh cao, nhất là khi lớn tuổi.

Bởi vậy, gần một năm nay, chị Thương dành thời gian để đi học thêm tiếng Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt và ổn định hơn. Thừa nhận kỹ năng tiếng Trung chưa tốt lắm nhưng chị Thương quyết định chuẩn bị bản lý lịch ngắn gọn bằng song ngữ để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng để ứng tuyển vào vị trí nhân viên văn phòng.

Chị Thương (ngoài cùng, bên phải) được chủ quản người Trung Quốc trực tiếp phỏng vấn (Ảnh: Hoàng Lam).

“Một số doanh nghiệp chỉ xem qua lý lịch của tôi và hứa sẽ liên lạc lại. Tuy nhiên, một doanh nghiệp lớn khá ấn tượng với bản CV của tôi, nên sau khi đặt một số câu hỏi cho tôi, nhân viên tuyển dụng đã mời quản lý đến. Vị quản lý là người Trung Quốc, cũng đặt thêm cho tôi một số câu hỏi và hẹn sẽ phỏng vấn chính thức vào tuần sau”, chị Thương vui mừng cho hay.

70.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm tỉnh Nghệ An (Video: Hoàng Lam).

Anh Nguyễn Trung Thành, trước đây là nhân viên bảo trì thiết bị tại một doanh nghiệp nhà nước. Cách đây 3 năm, anh Thành mất việc làm do công ty thực hiện đợt cắt giảm nhân sự. Thay vì tìm kiếm một công việc mới, anh dành thời gian để học thêm tiếng Trung Quốc bởi số doanh nghiệp nước này đầu tư vào Nghệ An ngày càng nhiều.

Với vốn tiếng Trung ổn và kinh nghiệm làm việc khá lâu, trình độ tay nghề vững, anh Thành tự tin tham gia phỏng vấn tuyển dụng.

Ứng viên nghe nhà tuyển dụng tư vấn, giới thiệu về vị trí việc làm phù hợp (Ảnh: Hoàng Lam).

“Một số công ty không còn vị trí bảo trì thiết bị, tuy nhiên họ cũng thông báo đang có kế hoạch mở rộng xưởng sản xuất. Một số doanh nghiệp sau khi xem qua hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp cũng hứa hẹn sẽ liên hệ với tôi để phỏng vấn sâu hơn. Thu nhập các doanh nghiệp đưa ra 9-10 triệu đồng/tháng tôi nghĩ là chấp nhận được”, anh Thành chia sẻ.

Tốt nghiệp ngành tự động hóa, Đại học Vinh (Nghệ An), anh Đặng Tuấn Khanh trở về Hà Tĩnh làm việc trong một doanh nghiệp lắp máy. Mức lương 10 triệu đồng/tháng nhưng anh cho rằng chưa tương xứng với trình độ chuyên ngành được đào tạo. Bên cạnh đó, sau một năm làm việc, anh chưa thấy doanh nghiệp có kế hoạch tăng lương nên quyết định đến ngày hội việc làm để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Ông Teng Way Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

“Tôi cũng tham gia phỏng vấn một số công ty nhưng ngoại ngữ yếu là điều bất lợi. Tôi nghĩ sẽ phải học thêm ngoại ngữ để tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho các đợt tuyển dụng tiếp theo”, nam lao động này cho hay.

Sẽ không còn cảnh chồng xa vợ, con xa bố mẹ

Tại ngày hội, 20 doanh nghiệp tập trung tuyển dụng lao động phổ thông và lao động đã qua đào tạo thuộc nhiều ngành nghề như sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, may mặc, công nghiệp phụ trợ… So với các đợt trước, số lượng vị trí việc làm tăng đáng kể, mức thu nhập và chế độ đãi ngộ được cải thiện, phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Ông Teng Way Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An, cho biết các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An dự kiến tạo 70.000 việc làm mới trong năm nay. Các doanh nghiệp mang đến cơ hội việc làm ổn định, lâu dài cho người dân địa phương.

Các doanh nghiệp không chỉ chuyển giao công nghệ, tổ chức đào tạo, mở ra cơ hội thăng tiến mà còn đảm bảo mức thu nhập hấp dẫn, phúc lợi cạnh tranh tương đương khu vực miền Bắc và miền Nam.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Vị giám đốc này nhận định, Nghệ An là địa phương có lực lượng lao động đông, trẻ, tài năng và cần cù. Tuy nhiên, những năm qua, nhiều lao động phải rời quê hương, người thân để đi làm việc ở các tỉnh xa, hoặc đi làm việc ở nước ngoài.

“Hình ảnh người chồng phải xa vợ, con cái phải xa bố mẹ đã trở nên quen thuộc nhưng hôm nay, câu chuyện đó đang dần thay đổi khi các nhà máy, các khu công nghiệp lớn lần lượt hình thành mang đến nhiều cơ hội việc làm cho người lao động ngay trên chính quê hương mình”, ông Teng Way Hong nói.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định ngày hội việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Người lao động tham gia Ngày hội việc làm đầu tiên trong năm tại Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đây cũng là cơ hội để lao động làm ăn xa trở về quê hương có thêm lựa chọn việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống lâu dài, gắn bó với gia đình, địa phương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định, địa phương không chỉ trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư mà đang nỗ lực xây dựng những mái ấm thực sự cho người lao động.

“Chúng tôi cam kết đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trong và xung quanh khu công nghiệp trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn về thủ tục để người lao động có thể sớm tiếp cận, mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sinh sống ổn định ngay bên cạnh nhà máy của mình”, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An thông tin.