Cho giám đốc thôi việc trái luật, doanh nghiệp phải trả 350 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/12/2022, bà Huỳnh Thanh Trúc (42 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Công ty TNHH An An ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm. Theo thỏa thuận, bà Trúc giữ chức giám đốc nhân sự với mức lương 32 triệu đồng.

Sau thời gian làm việc, ngày 3/5/2023, Công ty An An "bất ngờ" thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với bà Trúc với lý do người phụ nữ này bị nhà cung ứng khiếu nại nhận tiền không đúng quy định.

Theo bà Trúc, cùng ngày trên, lãnh đạo tổng công ty có yêu cầu bà ký vào đơn xin nghỉ việc nhưng người phụ nữ này không đồng ý. Đồng thời, bà Trúc trình bày, phía người sử dụng lao động đã chốt sổ bảo hiểm nhưng không nhận được quyết định sa thải hay quyết định thôi việc.

Cho rằng hành vi trên của người sử dụng lao động là trái quy định, bà Trúc kiện Công ty An An ra TAND thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) yêu cầu bồi thường số tiền 356,9 triệu đồng.

Phía công ty cho rằng, trong thời gian làm việc bà Trúc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trục lợi từ đối tác, xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của công ty, gây tổn hại nghiêm trọng hình ảnh công ty trước đối tác. Do đó, ban lãnh đạo công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà Trúc là thỏa đáng, tương xứng.

Đồng thời, bị đơn cho rằng chưa có văn bản pháp luật quy định về mức lương được áp dụng khi giải quyết bồi thường. Từ đó, bị đơn đề nghị tòa áp dụng mức lương 13 triệu đồng nếu yêu cầu của bà Trúc được HĐXX chấp thuận.

Hồi giữa năm nay, TAND thị xã Trảng Bàng xét xử sơ thẩm, tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của bà Trúc. Theo đó, tòa buộc Công ty An An có nghĩa vụ bồi thường cho nguyên đơn 175,3 triệu đồng.

Không chấp nhận phán quyết trên, bà Trúc kháng cáo. Sau đó, Viện KSND tỉnh Tây Ninh có kháng nghị, yêu cầu tòa án cùng cấp xử phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.

Cuối tháng 8 vừa qua, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Tại tòa, nguyên đơn giữ nguyên kháng cáo và trình bày nhiều quan điểm, lập luận chứng minh cho các yêu cầu khởi kiện.

Còn đại diện Công ty An An thừa nhận việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với bà Trúc là trái luật. Tuy nhiên, phía người sử dụng lao động không đồng ý với mức lương bồi thường là 32 triệu đồng/tháng.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, công ty đã có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật đối với bà Trúc.

"Mặc dù bà Trúc có vi phạm kỷ luật lao động nhưng công ty không tiến hành kỷ luật mà thông báo chấm dứt hợp đồng lao động ngay là không đúng quy định pháp luật", bản án phúc thẩm nêu.

Bên cạnh đó, bản án xác định hợp đồng bà Trúc và Công ty An An là hợp đồng có thời hạn nhưng người sử dụng lao động không thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng là không phù hợp.

Từ những phân tích trên, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, kháng nghị của Viện kiểm sát, tuyên buộc Công ty An An phải bồi thường cho bà Trúc 345,8 triệu đồng.

(Tên các đương sự đã được thay đổi)