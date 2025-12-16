Chi hàng trăm triệu nuôi “tứ đại danh dược” kéo dài tuổi thọ ở An Giang

Đầu tư hơn nửa tỷ nuôi "tứ đại danh dược"

Nhung hươu (lộc nhung) từ lâu đã được xem là một trong "tứ đại danh dược" của phương Đông. Nhận thấy giá trị y học và nhu cầu thị trường đối với sản phẩm này, ông Thới Văn Thảo (48 tuổi, ở xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) đã nuôi hươu lấy nhung.

Mô hình này không chỉ tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên, chi phí thấp mà còn mang lại giá trị kinh tế cao qua việc khai thác định kỳ "lộc trời cho" này, mở ra cơ hội làm giàu bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người chăn nuôi.

Đàn hươu sao đang ở độ tuổi sinh sản của anh Thới Văn Thảo ở An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Ông cho biết, trước khi nuôi đã dành nhiều thời gian tự học hỏi qua sách vở, báo chí và mạng xã hội, đồng thời đi nhiều tỉnh từ Nam ra Bắc để thăm quan và học hỏi kỹ thuật tại các trang trại nuôi hươu lớn.

Sau khi tích lũy được kiến thức ông Thảo đã mạnh dạn bán bò, cải tạo chuồng trại cũ để biến nó thành nơi ở an toàn cho đàn hươu.

Đầu năm 2023, ông chính thức khởi nghiệp bằng cách mua 12 con hươu giống, bao gồm cả hươu con và hươu trưởng thành, với mức giá từ 25 đến 35 triệu đồng mỗi con. Tổng kinh phí đầu tư ban đầu cho chuồng trại, con giống và chi phí khác đã vượt mốc nửa tỷ đồng.

Ông Thới Văn Thảo 48 tuổi đang sở hữu đàn hươu lấy nhung hơn 50 con (Ảnh: Hoàng Duật).

Sau hơn 2 năm dồn sức đầu tư và chăm sóc, mô hình nuôi hươu lấy nhung của ông Thới Văn Thảo đã mang lại thành quả. Hiện tại, trang trại của ông đã mở rộng diện tích lên đến 500m2, duy trì đàn hươu 50 con.

Theo kinh nghiệm của ông Thảo, hươu đực bắt đầu cho thu hoạch "lộc" nhung khi đạt khoảng năm thứ ba.

Chu kỳ khai thác diễn ra đều đặn, trung bình sau 1 năm đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng, hươu đực sẽ tự rụng khối sừng cứng trên đầu, để mọc lên một cặp lộc nhung mềm, hồng tơ. Nếu được chăm sóc tốt, hươu đực có thể cho nhung liên tục trong khoảng thời gian rất dài, thậm chí lên đến 25 năm.

Theo ông Thảo, hươu là loài vật dễ nuôi, mang bản chất hoang dã nên có sức đề kháng rất mạnh, ít khi xảy ra dịch bệnh, hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của An Giang.

Nhung sau khi thu hoạch sẽ được cắt lát, phơi khô (Ảnh: Hoàng Duật).

Thức ăn cho hươu dễ tìm và chi phí thấp, chủ yếu là các loại rau, củ, quả sẵn có tại địa phương như cỏ voi, bắp chuối, lá tầm vông, lá xoài và các loại củ giàu tinh bột như khoai lang, bắp. Mỗi ngày, ông cho hươu ăn 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều.

Bí quyết tạo ra "thần dược" kéo dài tuổi thọ giá 25 triệu/kg

Trong quy trình chăm sóc, ông Thảo nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ kỹ thuật nghiêm ngặt. Nơi ăn, uống và ngủ nghỉ của hươu luôn phải đảm bảo an toàn và vệ sinh sạch sẽ.

Ông Thảo sử dụng một kỹ thuật đệm lót độc đáo bằng cách trộn tro trấu với xơ dừa để giữ chuồng trại khô ráo, khử mùi và chỉ cần thay mới sau 5 đến 6 tháng. Phân hươu sau khi thu gom được tận dụng triệt để bón cho cây ăn trái, tạo thành một mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả.

Điều quan trọng nhất theo ông Thảo là phải nuôi riêng từng con hươu đực, nhất là trong thời kỳ ra nhung, tránh tình trạng chúng húc nhau gây thương tích, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm. Sau khi thu hoạch nhung, vết thương được sát trùng cẩn thận.

Vòng đời sinh sản của hươu cũng là yếu tố then chốt cho nguồn thu nhập ổn định. Hươu cái mang thai khoảng 15 đến 16 tháng và đẻ 2 đợt mỗi năm, mỗi đợt thường sinh từ 1 đến 2 con. Trong thời điểm hươu cái sinh nở, người chăn nuôi phải túc trực bên cạnh để "hộ sinh", can thiệp kéo hươu con ra ngay nếu gặp phải trường hợp sinh ngược.

Hươu con sau 6 tháng tuổi đã có thể được bán giống cho các hộ nuôi vệ tinh. Hươu con 18 tháng tuổi, hươu cái 2 năm tuổi và hươu đực cho nhung 2 năm tuổi có giá bán rất cao, từ 18 triệu đến 35 triệu đồng mỗi con. Trung bình mỗi năm, trang trại của ông Thảo cung cấp hàng chục con giống ra thị trường trong khu vực.

Thời điểm hươu đực từ 3 đến 6 năm tuổi là "thời điểm vàng" để khai thác nhung.

Cặp nhung hươu 12 triệu đồng anh Thảo vừa cắt (Ảnh: Hoàng Duật).

Mỗi năm, một con hươu đực cho thu hoạch hai đợt nhung, cặp nhung được đánh giá là đạt nặng từ 800gram-1kg. Với giá bán nhung tươi, ông Thảo bán khoảng 25 triệu đồng/kg và nhung khô hơn 20 triệu đồng/kg.

Mô hình nuôi hươu lấy nhung đã mang lại cho gia đình ông Thảo mức thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình có một cuộc sống khá.

Ngoài việc bán nhung tươi và con giống, trang trại của ông Thảo còn bắt đầu sản xuất thử nghiệm các sản phẩm giá trị gia tăng như nhung hươu ngâm mật ong và nhung hươu ngâm rượu.

Nhận định đây là mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, chi phí thấp, đầu ra tốt, lãnh đạo xã Nhơn Mỹ cho biết sẽ hỗ trợ ông Thảo chuẩn hóa sản phẩm nhung hươu thành OCOP và nghiên cứu nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn.