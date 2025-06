Câu hỏi nhói lòng của con thơ khi cha mất vì tai nạn lao động

Chết người chủ yếu do chủ quan

Ngày 20/6, Sở Nội vụ TPHCM tổ chức tọa đàm Công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.

Gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham dự tọa đàm (Ảnh: Tùng Nguyên).

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Lợi, Phó phòng Việc làm, an toàn lao động Sở Nội vụ TPHCM, cho biết tình hình tai nạn lao động trên địa bàn thành phố trong thời gian qua được kiểm soát tốt, giảm mạnh về số vụ, nhất là các vụ tai nạn lao động chết người.

Tuy nhiên, tai nạn lao động vẫn còn xảy ra, chủ yếu là ở các công trình xây dựng dân dụng, nhà ở nhỏ lẻ. Nhiều vụ, doanh nghiệp có quy trình bảo đảm an toàn lao động rất nghiêm ngặt nhưng tai nạn vẫn xảy ra.

Ông nói: “Sở xử lý nhiều vụ việc rất đau lòng mà nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố chủ quan của con người”.

Theo ông Nguyễn Quang Khải, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ TPHCM, trong giai đoạn 2007-2020, trung bình xảy ra 100 vụ/năm. Trong giai đoạn 2021 đến nay thì trung bình chỉ còn 50 vụ/năm.

Ông Khải cho biết, kể từ sau vụ tai nạn sập giàn giáo công trình xây dựng nhà cao tầng ở quận 7 vào năm 2015 làm chết 3 người thì tại TPHCM không còn xảy ra những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng như vậy nữa.

Tuy nhiên, tai nạn chết người vẫn xảy ra ở các công trình dân dụng, nhà dân nhỏ lẻ, chiếm hơn 64% tổng số vụ tai nạn lao động chết người.

Các nguyên nhân gây tử vong cao là người lao động bị té ngã, rò rỉ điện… 71% lỗi dẫn đến tai nạn là lỗi hỗn hợp do người lao động và cả người sử dụng lao động, chủ yếu là do chủ quan.

Tai nạn lao động chết người chủ yếu xảy ra trong ngành xây dựng (Ảnh minh họa; Nguyễn Quang).

Ông Nguyễn Quang Khải chia sẻ: “Năm nay, tôi đến thăm gia đình một công nhân vệ sinh môi trường, chết khi chui xuống cống làm vệ sinh. Giờ vợ con anh rất khổ. Vợ anh kể sáng ra là con hỏi bố đâu, sao không chở con đi học?”.

Theo ông Khải, tai nạn lao động để lại nỗi đau rất lớn cho gia đình nạn nhân. Do đó, đề nghị các doanh nghiệp xem việc đảm bảo an toàn cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Cần có chi phí an toàn lao động

Theo ông Bùi Văn Tuấn, đại diện Tổng công ty may Việt Tiến, nhận thức của một bộ phận người lao động về an toàn còn hạn chế, đôi khi chủ quan trong thao tác khi thực hiện công việc. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn lao động.

Ông Lê Phương Nguyên, cố vấn chuyên môn công ty An Nhiên Safety, thì cho rằng, một phần nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp chưa xem trọng công tác bảo đảm an toàn lao động.

Ông Lê Phương Nguyên góp ý tại hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nơi ông Nguyên làm việc chuyên cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân nên biết có nhiều doanh nghiệp trang bị đồ bảo hộ chưa đạt chuẩn cho người lao động. Nguyên nhân là họ mua phải hàng giả, hàng trôi nổi trên thị trường; cũng có doanh nghiệp chủ động mua hàng kém chất lượng để giảm chi phí.

“Nhiều doanh nghiệp xem đó như một khoản chi phí bắt buộc chứ không phải vì sự an toàn của người lao động. Phương tiện bảo vệ cá nhân là tuyến bảo vệ cuối cùng cho người lao động nhưng sử dụng hàng kém chất lượng làm sao bảo vệ?”, ông Nguyên cho biết.

Ông Lê Thanh Xuân, Trưởng ban An toàn công ty xây dựng Lưu Nguyễn, đề nghị sửa Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng bám sát các tiêu chuẩn quốc tế. Theo ông, hiện các quy chuẩn an toàn của chúng ta rất thấp.

Ngoài ra, ông đề nghị ngành xây dựng nên quy định cụ thể trong đơn giá thi công phải có chi phí đảm bảo an toàn.

Ông nói: “Hiện đơn giá xây dựng công trình không có chi phí an toàn, nếu có cũng rất mơ hồ nên rất khó cho những người làm công tác quản lý an toàn triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn lao động tại công trình xây dựng”.

Ông Chí, đại diện công ty Coteccons, cũng đồng tình: “Làm công tác an toàn cần có tiền, không có tiền không làm được gì cả. Nếu không có quy định thì rất khó để chủ đầu tư trả một khoản phí an toàn”.

Theo ông, ở các nước tiên tiến đều có 1-2% chi phí xây dựng cho công tác an toàn lao động, đơn giá xây dựng không có chi phí này sẽ bị xử phạt rất nặng.

Tổng kết tọa đàm, bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, ghi nhận các ý kiến của đại biểu và đề xuất cơ quan có trách nhiệm xem xét.

Bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, phát biểu tổng kết tọa đàm (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đồng thời, bà Lượng Thị Tới đề nghị các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến việc triển khai công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong môi trường sản xuất, kinh doanh.

“Nếu chúng ta chăm lo tốt cho người lao động thì chúng ta sẽ đạt được nhiều mục tiêu tốt hơn trong kinh doanh, sản xuất”, bà Tới nhấn mạnh.