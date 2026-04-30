Câu được cá ngừ hơn 300kg, ngư dân phải thuê xe cẩu đưa lên bờ

Ngày 29/4, ông Đặng Văn Dẫn, quyền Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), cho biết các tàu cá của ngư dân địa phương vừa câu được 2 con cá ngừ đại dương kích thước lớn, nặng lần lượt 310kg và 245kg.

Câu được cá ngừ đại dương "khủng", ngư dân phải thuê xe cẩu mới đưa được lên bờ (Ảnh cắt từ video).

Theo ông Dẫn, từ đầu tháng 4 đến nay cảng đã đón 1.155 lượt tàu cá cập bến, với sản lượng ước đạt khoảng 2.553 tấn cá đại dương. Dù số lượt tàu giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng sản lượng tăng gần gấp đôi, cho thấy hiệu quả khai thác được cải thiện rõ rệt.

Đáng chú ý, tàu cá BĐ-99141TS của ngư dân Nguyễn Kim Lợi (trú phường Hoài Nhơn) đánh bắt được con cá ngừ nặng 310kg, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ngoài ra, một con khác nặng 245kg cũng được tàu cá BĐ-95704TS của ông Huỳnh Kim Anh (ở phường Hoài Nhơn Bắc) đưa vào bờ trong những ngày gần đây.

Cá ngừ đại dương "khủng" nặng 245kg, thu hút sự chú ý của nhiều người (Ảnh: Văn Dẫn).

Lãnh đạo cảng cá Tam Quan cho biết giá cá ngừ đại dương dao động 100.000-110.000 đồng/kg, tăng 5.000-10.000 đồng/kg so với trước đó nên ngư dân phấn khởi. Với mức giá này, riêng cá ngừ nặng 310kg có thể mang về hơn 30 triệu đồng.

Theo ngư dân địa phương, thời tiết thuận lợi cùng nguồn lợi dồi dào là yếu tố giúp chuyến biển đạt hiệu quả cao. Đây được xem là tín hiệu tích cực, tiếp thêm động lực để bà con tiếp tục vươn khơi trong thời gian tới.