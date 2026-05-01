Lao động hưởng hết trợ cấp thất nghiệp có rút BHXH một lần được không?
(Dân trí) - Nhiều lao động có ý định nghỉ việc thường lên kế hoạch hưởng hết trợ cấp thất nghiệp là rút BHXH một lần. Kế hoạch này có thực hiện được không?
Tại chương trình giao lưu cùng Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, đại diện một doanh nghiệp hỏi: “Trường hợp người lao động lớn tuổi muốn nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp đủ 12 tháng rồi làm thủ tục hưởng BHXH một lần được không?”.
Theo BHXH TPHCM, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 38 Luật Việc làm năm 2025.
ĐIỀU KIỆN ĐỂ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ 4 điều kiện sau đây:
Thứ nhất là người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật (không thuộc trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; hoặc nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu).
Thứ hai là người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Thứ ba là người lao động đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc.
Thứ tư là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không thuộc một trong các trường hợp sau: Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực; hoặc đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; hoặc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; hoặc bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; hoặc ra nước ngoài định cư; hoặc chết.
Sau khi hưởng xong trợ cấp thất nghiệp, nếu người lao động có nhu cầu hưởng BHXH một lần thì phải đạt đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH chứ không liên quan gì đến việc đã hưởng trợ cấp thất nghiệp hay chưa.
ĐIỀU KIỆN HƯỞNG BHXH MỘT LẦN
Người lao động có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc 1 trong 6 trường hợp sau:
Thứ nhất, người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động không hưởng BHXH một lần thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng.
Thứ hai, người lao động ra nước ngoài để định cư.
Thứ ba, người lao động đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.
Thứ tư, người lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.
Thứ năm, người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/7/2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm.
Thứ sáu, người lao động công tác trong quân đội, công an, dân quân thường trực mà khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, cũng không tham gia BHXH tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.