Cô gái Việt làm "thợ săn online" cho tập đoàn Pháp, lương tháng trăm triệu

...Với người khác, đó chỉ là một thiết bị làm mát thông thường, nhưng với một nhân sự quản lý phát triển thị trường cho một tập đoàn bán súng phun sơn như cô, chiếc logo trên lồng quạt lại là một "tín hiệu" kinh doanh đầy tiềm năng.

"Dạo này đi đâu cũng thấy hãng này, chắc chắn họ đang làm ăn rất tốt" - suy nghĩ ấy ngay lập tức kích hoạt bản năng của một "thợ săn" thị trường nhạy bén. Ngay tại bàn cà phê, cô mở điện thoại tra cứu vị trí nhà máy, đồng thời nhấc máy gọi cho những mối quan hệ trong ngành sơn để tìm người kết nối.

Cô biết rằng để thuyết phục một khách hàng lớn, mình không thể đến tay không. Cô chuẩn bị sẵn những "case study" thành công mà tập đoàn đã thực hiện cho các hãng quạt danh tiếng như Mitsubishi tại Thái Lan hay Nhật Bản để làm bàn đạp cho cuộc đàm phán sắp tới.

Nguyễn Ngọc Chi, 35 tuổi, một Quản lý phát triển thị trường cho tập đoàn Pháp tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Lương trăm triệu, không văn phòng

Nguyễn Ngọc Chi bắt đầu làm việc từ xa cuối năm 2024, khi một tập đoàn hơn 100 năm tuổi của Pháp chủ động liên hệ với cô với mong muốn tìm một người có đủ kinh nghiệm và kỹ năng để phát triển thị trường bán súng phun sơn ở Việt Nam.

“Có những doanh nghiệp nước ngoài muốn thâm nhập hoặc quay lại thị trường Việt Nam nhưng không muốn mở văn phòng ngay lập tức bởi việc đó đòi hỏi rất nhiều thủ tục pháp lý, chi phí vận hành và quản lý nhân sự phức tạp. Thay vào đó, họ chỉ cần thuê một người bản địa làm đại diện. Người này sẽ đóng vai trò là cánh tay nối dài để kết nối hãng với các đại lý và nhà máy tại Việt Nam”, Ngọc Chi cho biết.

Theo cô, mô hình này giúp doanh nghiệp không tốn chi phí mặt bằng nhưng vẫn có người đi gặp khách hàng mỗi ngày: “Họ sẵn sàng trả lương cao, từ 1.500-4.000 euro mỗi tháng (tương đương 50-120 triệu đồng) lương cứng và bao toàn bộ chi phí đi lại không giới hạn vì số tiền đó vẫn thấp hơn nhiều so với việc duy trì một văn phòng đại diện, khi hiệu quả mang lại (nếu thuê đúng người) là rất lớn”, Ngọc Chi nhấn mạnh.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẵn sàng trả lương cao cho người đại diện của họ ở Việt Nam khi chưa sẵn sàng mở văn phòng đại diện (Ảnh: NVCC).

Hiện tại, mức lương hàng tháng cô nhận được khoản lương cứng gần 100 triệu đồng và được công ty chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống, du lịch, thậm chí điện nước sinh hoạt trong nhà…

“Nếu phải đi lại và gặp gỡ nhiều, càng chứng tỏ bạn đang làm việc, công ty sẵn sàng chi trả những khoản đó”, Chi nói.

Vì không có văn phòng, không được gặp đồng nghiệp mỗi ngày, mọi không gian đều có thể là nơi Ngọc Chi tìm kiếm ý tưởng và kết nối với khách hàng.

“Có thể nói đây là một công việc yêu cầu sự nhạy bén và khả năng sáng tạo rất cao. Bạn cần ngoại ngữ để giao tiếp được với lãnh đạo, đồng nghiệp ở các quốc gia và thị trường khác, nhưng nó không phải là tất cả. Hiểu thị trường, hiểu con người và nhạy bén với mọi tín hiệu xung quanh mới là yếu tố tiên quyết”, cô cho biết.

Nguyễn Ngọc Chi trình bày chiến lược kinh doanh.

Công việc mang lại thu nhập tốt, đặc biệt khi vượt KPI, cô còn nhận thêm khoản hoa hồng đáng kể, tương xứng với mức độ đóng góp. Không bị bó buộc bởi không gian văn phòng hay khung giờ cố định, công việc này mở ra cơ hội phát huy sáng tạo và rèn luyện khả năng quản lý thời gian một cách chủ động. Tuy nhiên, sự tự do cũng đi kèm những áp lực vô hình mà cô buộc phải tự tìm cách vượt qua.

Khi con số nói lên tất cả

Đằng sau mức thu nhập lên đến 9 chữ số và sự linh hoạt về thời gian, làm remote cho tập đoàn quốc tế là một cuộc chiến kỷ luật khốc liệt mà Nguyễn Ngọc Chi gọi là "tự do trong cô độc".

Không có ranh giới vật lý của văn phòng, cô thường xuyên rơi vào trạng thái làm việc không điểm dừng, có những lúc miệt mài đến 2-3 giờ sáng để bù đắp cho sự bắt đầu muộn của ban ngày. "Bạn dễ trở thành nô lệ của công việc khi không có ranh giới rõ ràng giữa làm và nghỉ", cô chia sẻ.

Khác với môi trường công sở truyền thống, nơi sự hiện diện tại văn phòng đôi khi được ghi nhận như một sự nỗ lực, các hãng nước ngoài chỉ vận hành dựa trên kết quả cuối cùng. Áp lực từ những con số vô hình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi không có người quản lý trực tiếp đôn đốc. Cô thừa nhận, nếu doanh số cuối tháng là con số không, thì mọi mồ hôi công sức đổ ra trong 30 ngày trước đó cũng bị coi là vô nghĩa.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của nghề phát triển thị trường là sự từ chối, và với người làm remote, gánh nặng tâm lý này càng khó giải tỏa khi thiếu đi sự tương tác trực tiếp với đồng nghiệp. Có những hợp đồng đổ bể không phải vì sản phẩm kém, mà chỉ vì khách hàng lọc đối tác dựa trên vẻ ngoài hay phương tiện đi lại.

“Khách hàng của tôi chủ yếu là các nhà máy, tập đoàn lớn, nên việc tương tác, nói chuyện với họ cũng không dễ dàng. Vẻ ngoài, kiến thức và cách giao tiếp quyết định nhiều đến kết quả hợp tác. Có những khách hàng họ từ chối chỉ vì không cùng đẳng cấp”, Chi nói.

Trong căn phòng yên tĩnh, cảm giác thất bại và sự hụt hẫng khi bị khách hàng xem thường có thể "ăn mòn" tâm hồn nếu người làm không có bản lĩnh tự cân bằng. Với cô, sự tự do thực chất là một đặc quyền đi kèm với trách nhiệm tự quản trị bản thân ở mức cao nhất, nơi mỗi cá nhân phải tự là "sếp" khắc nghiệt nhất của chính mình.

Dù vậy, với Nguyễn Ngọc Chi, khi vượt qua những rào cản do chính mình đặt ra, áp lực của công việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô cho biết bản thân không xuất thân từ những trường “top”, cũng không xem mình là người nổi bật, nhưng vẫn được nhiều doanh nghiệp lớn lựa chọn hợp tác nhờ tinh thần sẵn sàng học hỏi và liên tục hoàn thiện bản thân.

“Bạn không cần tiếng Anh quá xuất sắc, chỉ cần đủ để giao tiếp và hiểu công việc. Một bảng điểm đẹp cũng không phải yếu tố quyết định, bởi thị trường đề cao những năng lực thực tế. Quan trọng nhất là bạn thực sự hiểu mình đang làm gì”, Chi nói.

Với Ngọc Chi, công việc không chỉ là công cụ mưu sinh mà còn là bệ phóng và con thuyền an toàn nhất để giữ thăng bằng mỗi khi cuộc sống gặp biến cố. Cô quan niệm công việc là thứ công bằng nhất: bạn dốc sức, nó trả quả ngọt; bạn hời hợt, nó đào thải.

Triết lý sòng phẳng này giúp cô đứng vững trước những "gáo nước lạnh" từ thị trường như khi bị khách hàng từ chối không phải vì chất lượng sản phẩm không tốt. Thay vì tự ti, cô chọn cách thấu hiểu "luật chơi" về sự tương xứng đẳng cấp trong kinh doanh để tiếp tục kiên trì với bản sắc riêng của mình.