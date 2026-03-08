Săn cá ngừ đại dương, ngư dân thu gần 80 tỷ đồng sau chuyến biển xuyên Tết

Những ngày đầu tháng 3, Cảng cá Tam Quan (Gia Lai) trở nên sôi động khi hàng loạt tàu câu cá ngừ đại dương từ ngư trường xa trở về, mang theo sản lượng lớn sau chuyến biển xuyên Tết.

Ngư dân Phạm Ngọc Huy (phường Hoài Nhơn Bắc), chủ tàu cá BĐ-99037TS, là một trong những người may mắn "trúng đậm". Tàu của anh xuất bến ngày 6/2 (19 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và cập cảng ngày 1/3, mang về gần 3 tấn cá ngừ đại dương.

Nhiều tàu cá ngư dân tỉnh Gia Lai trúng đậm cá ngừ đại dương trong chuyến biển xuyên Tết (Ảnh: Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan).

Anh Huy cho biết, cá đánh bắt được có kích cỡ đồng đều, trung bình 40kg/con, được thương lái thu mua với giá 94.000-95.000 đồng/kg.

"Năm nay cá ngừ đại dương được mùa, không ít tàu trúng đậm nên chúng tôi quyết định đi biển xuyên Tết. Tàu có 5 thuyền viên, sau khi bán cá trừ chi phí, mỗi người chia được 15 triệu đồng nên ai cũng phấn khởi", anh Huy chia sẻ.

Không chỉ tàu của anh Huy, nhiều tàu khác cũng đạt sản lượng 2-4 tấn cá ngừ đại dương. Điển hình là tàu BĐ-98514TS của bà Võ Thị Xuyên (phường Hoài Nhơn Bắc) đạt 3,6 tấn, và tàu BĐ-98417TS của ngư dân Trần Minh Cường (phường Hoài Nhơn) với hơn 4 tấn.

Các chủ tàu cho biết, đây là thời điểm vào mùa khai thác cá ngừ đại dương, sản lượng ổn định. Nhiều chuyến biển thu được 50-60 con cá loại 1, thậm chí lên gần trăm con.

Đặc biệt, cá không chỉ đạt sản lượng tốt mà kích cỡ cũng khá lớn, phổ biến 40-45kg/con, nhiều con đạt 60kg, thậm chí 70-80kg. Cá ngừ từ 30kg trở lên được xếp loại 1, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đảm bảo giá bán cao và đầu ra ổn định.

Đại diện một doanh nghiệp thu mua cá ngừ đại dương tại Cảng cá Tam Quan cho biết, giá cá loại 1 hiện dao động 94.000-95.000 đồng/kg, tương đương thời điểm trước Tết.

Dù thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Mỹ còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp vẫn duy trì thu mua ổn định và hỗ trợ thêm chi phí cho ngư dân, đặc biệt là những tàu vươn khơi xuyên Tết.

Cá ngừ đại dương loại 1 được thương lái thu mua giá 94.000-95.000 đồng/kg (Ảnh: Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan).

Ông Đặng Văn Dẫn, Giám đốc Cảng cá Tam Quan, cho biết dịp Tết Nguyên đán vừa qua có hàng trăm tàu vươn khơi câu cá ngừ đại dương. Tổng sản lượng đạt hơn 800 tấn cá ngừ, ước mang lại nguồn thu cho ngư dân gần 80 tỷ đồng.

Từ sau Tết đến nay, số lượng tàu cập cảng tăng dần, nhiều tàu đạt sản lượng khá, bình quân 1,5-2 tấn cá ngừ đại dương, là tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm.

Ông Dẫn khẳng định, chất lượng cá cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan đã chủ động bố trí lực lượng điều tiết tàu thuyền, hỗ trợ bốc dỡ, kiểm soát sản lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân tiêu thụ sản phẩm.

Đơn vị cũng phối hợp với lực lượng biên phòng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và đối soát sản lượng thực tế để đảm bảo truy xuất nguồn gốc theo quy định.