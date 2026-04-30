Trường hợp người lao động bị thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thất nghiệp của người lao động tại TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tháng 6/2025, chị Phượng nhận tháng trợ cấp thất nghiệp cuối cùng. Từ đầu tháng 5, chị cũng đã nhận việc ở công ty mới. Không ngờ chỉ sau vài ngày làm việc, công ty mới ký hợp đồng ngay và đóng bảo hiểm xã hội cho chị mà không cần thử việc. Đến nay, chị Phượng bất ngờ nhận được yêu cầu hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp tháng 6/2025.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm chị Phượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là đã được xác định có việc làm (tháng 6/2025). Tại thời điểm này, chị sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, do chị Phượng đã nhận trợ cấp thất nghiệp tháng 6/2025 qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, hệ thống bảo hiểm xã hội mới ghi nhận chị tham gia bảo hiểm bắt buộc tháng 6/2025 trùng với tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tức là chị Phượng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 6/2025 sai quy định, phải thu hồi.

Thực tế, tình trạng như chị Phượng không hiếm. Nguyên nhân là do người lao động chưa nắm rõ các quy định về pháp luật bảo hiểm thất nghiệp, không rõ về các trường hợp dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, không thông báo kịp thời cho Trung tâm Dịch vụ việc làm (nơi họ nhận trợ cấp thất nghiệp) khi có việc làm mới...

Do đó, khi phát hiện người lao động rơi vào trường hợp dừng hưởng trợ cấp mà thực tế tiền trợ cấp đã được chi thì Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ phối hợp cùng cơ quan bảo hiểm xã hội để thu hồi số tiền trên.