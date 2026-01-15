Các ngành được doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên tuyển dụng trong năm 2026

Báo cáo khảo sát thị trường tuyển dụng 2025-2026 từ nền tảng công nghệ nhân sự TopCV cho thấy để chuẩn bị cho tương lai, các doanh nghiệp đang tập trung vào việc phát triển nhân tài số ở các ngành mũi nhọn.

Trong năm 2026 nói riêng và thời gian tới nói chung, 3 ngành được ưu tiên tuyển dụng nhân sự là kinh doanh - bán hàng (44,6%), marketing truyền thông - quảng cáo (38,71%) và IT (công nghệ thông tin) - phần mềm (36,46%).

Ngành kinh doanh - bán hàng được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhân sự trong năm 2026 (Ảnh minh họa: Freepik).

Các doanh nghiệp đang chủ động đầu tư vào con người để nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội mà AI (trí tuệ nhân tạo) mang lại, thị trường lao động cũng đối mặt với không ít thách thức. Một số ngành được đánh giá có nguy cơ bị thay thế một phần hoặc thu hẹp quy mô nhân sự do tác động của AI, chủ yếu vì đặc thù có nhiều tác vụ mang tính lặp lại.

Trong đó, ngành dịch vụ khách hàng dẫn đầu với 30,1%, tiếp đến là marketing - truyền thông - quảng cáo (27,51%), kinh doanh - bán hàng (18,32%), IT - phần mềm (16,92%) và tài chính - kế toán - kiểm toán nội bộ (14,97%).

Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với người lao động trong các lĩnh vực trên phải liên tục học hỏi, nâng cao năng lực và phát triển các kỹ năng mới nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai một chiến lược tương đối rõ ràng trong việc đầu tư vào nguồn nhân lực số, với mục tiêu nâng cao hiệu suất hoạt động và gia tăng lợi nhuận.

Hơn một nửa số doanh nghiệp, tương ứng 59,1%, ưu tiên đào tạo nhân viên sử dụng AI, cho thấy trọng tâm đặt vào việc trang bị kiến thức và kỹ năng nền tảng cho người lao động.

Bên cạnh đó, 34,81% doanh nghiệp đã và đang tích hợp AI vào quy trình làm việc, trong khi hơn 23% doanh nghiệp đầu tư cho hạ tầng công nghệ, bao gồm xây dựng hệ thống dữ liệu và cung cấp các năng lực AI có bản quyền, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quá trình ứng dụng AI.

Về kỳ vọng, mục tiêu lớn nhất của doanh nghiệp khi đầu tư vào AI là nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành, với tỷ lệ lên tới 77,48%. Đồng thời, 47,9% doanh nghiệp tin rằng việc ứng dụng AI sẽ góp phần thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Nhìn chung, báo cáo cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch từ việc xem AI như một xu hướng công nghệ sang coi đây là công cụ thiết yếu để đạt được các mục tiêu kinh doanh cụ thể, với trọng tâm là đào tạo đội ngũ nhân sự và tối ưu hóa quy trình làm việc.