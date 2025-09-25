Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tháo gỡ những “điểm nghẽn” để phát triển

Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân

Ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng các Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tại xã Như Thanh và xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các cử tri đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và đồng thuận trước việc triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chính sách hỗ trợ của Nhà nước tới toàn thể người dân trong thời gian vừa qua.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Như Thanh (Ảnh: Quách Tuấn).

Các cử tri thống nhất cao dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tới đây được tổ chức tập trung tại Hà Nội.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các cử tri kiến nghị về một số vấn đề như bổ sung, tuyển dụng, chi trả chế độ cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc khi sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; vấn đề đền bù, thu hồi đất cho các dự án, xác lập nguồn gốc, thời gian sử dụng đất; chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác,…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ, kỳ tiếp xúc cử tri này rất đặc biệt khi nhiều tỉnh thực hiện sáp nhập, kết thúc hoạt động cấp huyện, chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động, cả nước bước vào một kỷ nguyên mới. Việc tiếp xúc cử tri tại xã cũng là gần dân, lắng nghe những ý kiến thấu đáo của người dân hơn.

Chia sẻ khó khăn với cán bộ trong quá trình vận hành chính quyền mới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn, sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, với nhiều thuận lợi, địa phương cần thực hiện trơn tru, hiệu quả, đúng mục tiêu Trung ương mong muốn “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”.

Cùng với đó, xây dựng được chính quyền gần dân, sát dân, vì dân hơn; xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Như Thanh (Ảnh: Quách Tuấn).

Thông tin đến cử tri, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, kỳ tiếp xúc cử tri này để báo cáo đến cử tri những công việc, nội dung mà kỳ họp thứ 10 sẽ quyết định và lắng nghe những kiến nghị của nhân dân để bàn những vấn đề quan trọng trong kỳ họp sắp tới.

Theo Bộ trưởng, kỳ họp thứ 10 có những quyết định mang tính chất lịch sử, như xem xét sửa đổi 45 dự luật, nghị quyết; 13 nhóm vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội; ngoài ra, sẽ cụ thể hóa những chủ trương lớn của Đảng.

Trung ương đã ban hành Nghị quyết quan trọng “Tứ trụ cột” về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đột phá về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; công tác xây dựng và thi hành pháp luật; đột phá về phát triển kinh tế tư nhân.

Tới đây, Trung ương sẽ có thêm nhiều Nghị quyết quan trọng khác về khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa... Quốc hội sẽ ban hành luật để thực hiện.

“Những vấn đề Quốc hội đưa ra xem xét, sửa đổi lần này là những vấn đề mang tính bức thiết, nội dung tập trung vào những vướng mắc nhất trong hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, những quyết định làm nền cho đại hội sắp tới. Bên cạnh đó là các vấn đề về đất đai, đấu thầu, vật giá,… qua đó tháo gỡ những “điểm nghẽn” để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo”, Bộ trưởng nói.

Có an cư mới lạc nghiệp

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, thông qua sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cho thấy sự phát triển của đất nước, thành tựu quốc gia, niềm tự hào của dân tộc và trách nhiệm của người dân.

Cử tri xã Như Thanh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quách Tuấn).

Theo Bộ trưởng, trong thời gian qua, bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp. Dù còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất, do đó, muốn phát triển kinh tế, phải ổn định chính trị, ổn định quốc gia.

Ông cũng nhấn mạnh, việc Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trên cơ sở đảm bảo các cân đối lớn thu đủ chi, an ninh tiền tệ, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, lao động ổn định, đời sống nhân dân nâng lên…

“Trước đây, chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xóa xong nhà tạm, nhà dột nát; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí hiện nay. Với cách làm hoàn toàn mới, sau hơn 1 năm cả nước phát động, đã xóa được hơn 334 nghìn căn trước dịp kỷ niệm ngày 2/9. Đây là cái quan trọng nhất với người dân, có an cư mới lạc nghiệp”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Theo Bộ trưởng, trong nhiệm kỳ tới Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, khơi thông tất cả các nguồn lực trong dân. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội phải tập trung rất cao, mục tiêu tất cả để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, giữ vững an ninh biên giới, hải đảo trong diễn biến thế giới còn nhiều phức tạp.

Đánh giá cao những ý kiến của cử tri đã nêu ra tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tổng hợp và báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.