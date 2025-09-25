Ông Hoàng Văn Nghiệm được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 52/53 người (khuyết 1 người). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa mới ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14/15 người (khuyết 1 người).

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Bà Đoàn Thị Hậu và ông Nguyễn Cảnh Toàn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Bà Đoàn Thu Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. Ông Vũ Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Lũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Nghiệm thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (Ảnh: Bảo Ngân).

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII sẽ cùng đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, giữ vững nguyên tắc Đảng, đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc theo tinh thần nói đi đôi với làm.

Ông Hoàng Văn Nghiệm sinh năm 1968, dân tộc Tày, quê xã Tân Văn (xã Bình La cũ) tỉnh Lạng Sơn. Trình độ thạc sỹ kinh tế; Lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác ông Hoàng Văn Nghiệm đã trải qua các chức vụ như Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cũ; Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn,...

Từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2024, ông Hoàng Văn Nghiệm là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

Ngày 1/12/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Quyết định số 1725-QĐNS/TW, ngày 4/12/2024, Bộ Chính trị đã chuẩn y ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.