52,4 triệu người đang làm việc cần được nắm tâm tư, đời sống, lương thưởng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tỷ lệ công nhân quay lại làm việc tăng nhanh ngay từ những ngày đầu sau Tết Nguyên đán. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận số lao động trở lại làm việc đạt từ 96% đến 99%.

Điển hình như lao động ở các địa phương Vĩnh Long, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Huế, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ... Qua nắm bắt tình hình địa bàn, tại TPHCM, dự kiến công nhân, lao động quay lại làm việc sẽ đạt 100% vào đầu tháng 3.

Thực tế trên không chỉ phản ánh ý thức, tinh thần trách nhiệm của người lao động mà còn cho thấy thị trường lao động tiếp tục duy trì sự ổn định. Năm 2025, cả nước có 52,4 triệu người có việc làm, tăng hơn 578.000 người so với năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm còn 1,65%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 8,9% so với năm 2024.

Công nhân yên tâm trở lại làm việc sau Tết (Ảnh: Hoa Lê).

Về tiền lương tại doanh nghiệp, mức lương bình quân năm 2025 đạt 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11%. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước đạt 12,89 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp FDI đạt 10,77 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 8,66 triệu đồng/tháng. Thưởng Tết bình quân đạt 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết năm trước

Kết quả trên cho thấy hiệu quả từ việc các cấp công đoàn chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp chính quyền, doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ổn định quan hệ lao động trước, trong và sau Tết.

Theo báo cáo chưa đầy đủ, dịp Tết 2026 đã có trên 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng kinh phí hơn 8.225 tỷ đồng. Trong đó, nguồn tài chính công đoàn là 6.960 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa đạt 1.265 tỷ đồng, chiếm 15,4%.

Đáng chú ý, đối tượng chăm lo tập trung vào người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị nợ lương, mất việc làm; công nhân nhiều năm chưa có điều kiện về quê; người lao động ở lại làm việc trong dịp Tết…

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh kinh tế còn tiềm ẩn nhiều thách thức, tổ chức Công đoàn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước hết, các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành pháp luật, nâng cao kỷ luật lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất ngay từ những tháng đầu năm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Cùng với đó, công đoàn tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương, thưởng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt tại các doanh nghiệp sử dụng đông lao động. Công tác đối thoại, thương lượng tập thể được đẩy mạnh theo hướng thực chất, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở.

Một định hướng quan trọng khác là mở rộng các chương trình phúc lợi dài hạn, đa dạng hóa nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nhà ở, vay vốn ưu đãi, khám sức khỏe, giáo dục cho con công nhân; đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình “Chợ Tết Công đoàn” và các chương trình hỗ trợ phương tiện đi lại, nhằm giảm áp lực chi phí cho người lao động...