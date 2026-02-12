42 chuyến xe đưa gần 2.000 lao động ở TPHCM về quê đón Tết

Ngày 12/2, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức chương trình "Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026" đưa người lao động từ khu vực tỉnh Bình Dương cũ về quê đón Tết Bính Ngọ.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tặng quà cho người dân (Ảnh: Đ.T.).

Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, cùng đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và 1.890 công nhân, người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, đánh giá “Chuyến xe Công đoàn” đã trở thành chương trình giàu ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động thành phố.

Ông Nguyễn Lộc Hà ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của công nhân lao động trong việc kiên trì lao động sản xuất, chia sẻ cùng doanh nghiệp. Qua đó, người lao động đã góp phần giữ nhịp tăng trưởng và ổn định kinh tế xã hội của TPHCM.

Người lao động về quê đón Tết trên "Chuyến xe Công đoàn" (Ảnh: Đ.T.).

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà gửi đến đoàn viên, người lao động và gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp.

“Chúc anh chị em có chuyến đi an toàn, đón Tết đầm ấm, sum vầy và sau kỳ nghỉ lễ sẽ trở lại TPHCM với khí thế mới, tiếp tục đóng góp xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình", ông Nguyễn Lộc Hà nhắn nhủ.

Chương trình "Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026" có 42 chuyến xe đưa 1.890 công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ về quê ở khu vực Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc.

Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TPHCM hỗ trợ 2.293 vé tàu (7,6 tỷ), 820 vé máy bay (2,6 tỷ đồng), 5.000 vé xe (6 tỷ đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm chưa về quê đón Tết, với tổng kinh phí khoảng 16,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TPHCM cũng tổ chức các chương trình thiết thực như “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”, “Mâm cơm ngày Tết - Xuân về khu nhà trọ”, “Xuân yêu thương - Tết cho em”…