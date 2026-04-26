Ngày 25/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Con Cuông (Nghệ An), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc trang trại chăn nuôi gà bị thiệt hại nặng do sự cố điện. Chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản, phối hợp các cơ quan chuyên môn kiểm đếm, xác định cụ thể mức độ thiệt hại.

“Chúng tôi đang tập trung kiểm đếm, đánh giá thiệt hại. Sau đó sẽ căn cứ các quy định hiện hành để xem xét, đối chiếu chính sách hỗ trợ nếu đủ điều kiện”, ông Hùng cho biết.

Hơn 5.000 con gà chết ngạt sau sự cố điện, chủ trại thiệt hại lớn (Video: Nguyễn Ngọc).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 25/4, tại trang trại nuôi gà thương phẩm của gia đình anh Lê Đức Tuấn (SN 1990, trú bản Tân Hương, xã Con Cuông) xảy ra chập điện, toàn bộ hệ thống thông gió và làm mát ngừng hoạt động.

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Việc mất điện đột ngột khiến nhiệt độ trong chuồng nuôi tăng cao, đàn gà không được làm mát kịp thời dẫn đến sốc nhiệt và chết ngạt hàng loạt.

Sự cố mất điện trong đợt nắng nóng khiến hàng nghìn con gà của gia đình anh Tuấn chết ngạt chỉ sau thời gian ngắn (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Anh Tuấn cho biết trang trại của gia đình nuôi 10.000 con gà thịt. Sau sự cố khoảng 5.000 con bị chết, chủ yếu tập trung tại 2 khu chuồng. Số gà này đã được nuôi hơn 2 tháng, trung bình mỗi con nặng 2kg.

“Khoảng 3h tôi phát hiện mất điện, chạy ra kiểm tra thì hệ thống quạt đã dừng, gà bắt đầu dồn lại, thở dốc. Chỉ trong thời gian rất ngắn, nhiều con lăn ra chết, tôi không kịp xoay xở”, anh Tuấn kể lại.

Gà chết được thu gom, xử lý theo quy trình nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Anh Tuấn cho biết, mỗi con gà trị giá khoảng 150.000 đồng. Với khoảng 5.000 con bị chết, tổng thiệt hại ước tính gần 750 triệu đồng - gần như toàn bộ vốn liếng của gia đình. Trong số này, hiện còn khoảng 2.000 con chưa kịp xử lý, anh nhờ bà con trong và ngoài xã mua giúp với giá thấp để vớt vát phần nào chi phí.

Bà Vi Thị Xướng, Bí thư Chi bộ bản Tân Hương, cho biết gia đình anh Tuấn đã gắn bó với nghề chăn nuôi gà nhiều năm. Sự cố lần này xảy ra bất ngờ, gây thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của gia đình.