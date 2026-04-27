120 tấn ngao chết bất thường trước kỳ thu hoạch, người dân lo trắng tay

Ngày cuối tháng 4, ông Nguyễn Văn Anh (66 tuổi, trú tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) đứng ngồi không yên khi 2,6ha ngao nuôi của gia đình chết tới 70%. Theo ông Anh, số ngao được thả từ tháng 4/2025, hiện đã đến kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 5 ngày gần đây, ngao chết hàng loạt. Ông nhẩm tính mỗi ha có thể đạt khoảng 40 tấn, nếu thuận lợi sẽ mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng.

Số lượng lớn ngao nuôi chết trắng bãi bồi ven sông (Ảnh: Dương Nguyên).

"Nhưng bây giờ chúng tôi đứng trước nguy cơ trắng tay, bao nhiêu vốn liếng, công sức coi như đổ sông, đổ biển", ông xót xa.

Không chỉ gia đình ông Anh, nhiều hộ nuôi ngao tại bãi bồi thôn Mai Lâm cũng rơi vào cảnh tương tự. Ngao tại khu vực này đã đạt kích cỡ thương phẩm 110-120 con/kg.

Ban đầu, hiện tượng ngao chết xuất hiện rải rác, sau đó lan nhanh trên diện rộng khiến người dân lao đao.

Ngao chết, phần thịt bên trong đã phân hủy, bốc mùi hôi (Ảnh: Dương Nguyên).

Khi thủy triều rút, vỏ ngao trắng xóa, phần thịt bên trong phân hủy, bốc mùi, chỉ còn lại vỏ lẫn bùn cát.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng thôn Mai Lâm, cho biết toàn thôn có 43 hộ nuôi ngao trên diện tích khoảng 80ha. Đến nay, 35 hộ ghi nhận thiệt hại 30-70% với sản lượng ngao chết, ước tính khoảng 120 tấn. "Hiện tượng này vẫn chưa dừng lại", bà Oanh nói.

Cán bộ thủy sản lấy mẫu ngao để tìm nguyên nhân (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, cho biết địa phương đã báo cáo các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức kiểm tra, xác minh nguyên nhân ngao chết hàng loạt.

Chính quyền xã cũng đang phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, thống kê thiệt hại để làm cơ sở đề xuất phương án hỗ trợ người dân.

Chiều 26/4, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường, lấy mẫu ngao, nước và trầm tích (bùn đáy) ở cả khu vực xảy ra hiện tượng ngao chết, cùng khu vực chưa bị ảnh hưởng để phân tích, xác định nguyên nhân.