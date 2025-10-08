4 ngành nghề doanh nghiệp TPHCM đang “mỏi mắt” tìm người

Ngày 7/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã có báo cáo thống kê nhu cầu người tìm việc - việc tìm người trên địa bàn thành phố trong tháng 9.

Theo thống kê trên cổng thông tin việc làm TPHCM theo tiêu chí 27 ngành nghề của trụ sở chính (TPHCM cũ) và trụ sở 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho thấy doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 16.066 lao động và 8.614 người đăng ký tìm việc.

Trong 27 ngành nghề trên có những ngành doanh nghiệp tuyển dụng rất ít như: Báo chí và thông tin (9 người); nông, lâm và thủy Sản (4 người); văn hóa, xã hội (4 người)...

Tuy nhiên, 4 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất đều vượt qua 1.000 lao động. Đây cũng là 4 ngành nghề mà mức chênh lệch cung cầu lao động thể hiện rõ nhất khi nhu cầu tuyển dụng cao nhưng số lượng người tìm việc rất ít.

Cụ thể, ngành kỹ thuật, cơ khí cần tuyển 3.096 lao động nhưng chỉ có 783 người tìm việc. Nhóm lao động phổ thông cần tuyển 6.827 lao động nhưng chỉ có 2.621 người ứng tuyển. Ngành thực phẩm, đồ uống chỉ có 565 người đăng ký tìm việc nhưng nhu cầu tuyển dụng lên đến 2.052 lao động. Ngành vận tải chỉ có 194 người tìm việc mà doanh nghiệp muốn tuyển dụng đến 1.208 vị trí việc làm.