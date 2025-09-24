Tìm việc an toàn, tránh sập "bẫy" online với sàn việc làm quốc gia

Mất sạch tiền khi tìm việc qua mạng

Với mong muốn tìm một công việc gần nhà để tiện chăm sóc gia đình, chị Thu Duyên (32 tuổi) ở TPHCM, thường xuyên "nằm vùng" trong các hội nhóm việc làm lao động phổ thông trên mạng xã hội.

"Trong các nhóm mạng xã hội, tôi thấy đăng tin rất nhiều việc làm hấp dẫn, đúng với tiêu chí và nguyện vọng của mình. Một lần tôi liên hệ với người đăng tin thì ngay lập tức được hướng dẫn nộp hồ sơ ứng tuyển", chị kể.

Nhiều lao động thường tìm kiếm cơ hội trên mạng xã hội với nhiều rủi ro (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Theo hướng dẫn của người tuyển dụng, chị Duyên nhận được một đường link để điền thông tin cá nhân. Do thấy tài khoản của người tuyển dụng có nhiều lượt tương tác thật, chị không mảy may nghi ngờ.

"Khi bấm vào đường link, tôi được dẫn đến một ứng dụng. Muốn điền thông tin của mình, tôi phải tải ứng dụng đó về điện thoại. Khi tôi thắc mắc thì phía người đăng tin giải thích đây là ứng dụng nội bộ, giúp bộ phận nhân sự dễ dàng quản lý hồ sơ. Nghe có vẻ hợp lý nên tôi làm theo", chị Duyên nhớ lại.

Thế nhưng ngay khi đăng nhập, điện thoại của chị Duyên bỗng dưng bị treo. Chỉ ít phút sau, chị phát hiện tài khoản ngân hàng đã bị rút sạch gần 10 triệu đồng. Đó là toàn bộ số tiền chị có trong tài khoản ngân hàng.

"Tôi thật sự sốc, vì mọi thứ diễn ra chỉ trong vài phút. Sau khi bị mất tiền, tôi quay lại định nhắn tin cho người tuyển dụng thì tài khoản đó đã chặn, khóa", chị Duyên chia sẻ.

Sau cú lừa mất trắng 10 triệu đồng, chị Duyên bị ám ảnh nặng nề với hình thức tìm việc qua mạng.

Chị bộc bạch: "10 triệu đồng với lao động phổ thông như tôi không hề nhỏ. Bây giờ tôi chẳng dám tin ai nữa, kể cả khi có người gọi điện tuyển dụng thật, tôi cũng nghĩ là lừa đảo. Tôi chỉ mong có một kênh thông tin uy tín để tìm việc, nơi mà nếu chẳng may gặp lừa đảo thì còn biết kêu cứu, chứ không bơ vơ như lần trước".

Cảnh báo lừa đảo qua mạng khi tìm việc

Thời gian qua, các cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo tuyển dụng tràn lan trên mạng. Từ những tin nhắn mời làm việc part-time (bán thời gian) với mức lương cao đến các trang web, fanpage giả mạo doanh nghiệp uy tín, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi khiến không ít người lao động sập bẫy.

Theo thống kê, Công an TPHCM, Bộ Công an và các ngân hàng thương mại đã ghi nhận nhiều vụ việc, trong đó kẻ gian yêu cầu ứng viên tải ứng dụng lạ, chuyển tiền “phí hồ sơ”, “phí đồng phục” hoặc làm nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng. Hậu quả là nhiều người mất trắng hàng chục triệu đồng chỉ sau vài thao tác tưởng chừng vô hại.

Không chỉ lừa đảo trên không gian mạng, tình trạng giả danh các tập đoàn lớn để tuyển dụng cũng xảy ra. Thời gian gần đây, Viettel, Vietcombank và nhiều công ty thương mại điện tử đều phải phát đi thông báo khẳng định doanh nghiệp không tuyển dụng qua các tài khoản cá nhân, đồng thời khuyến cáo ứng viên kiểm tra kỹ nguồn tin trước khi nộp hồ sơ.

Tình trạng giả danh các tập đoàn lớn để tuyển dụng cũng xảy ra thường xuyên (Ảnh minh họa: DT).

Kênh thông tin chính thức toàn quốc về giao dịch việc làm

Trước tình trạng lừa đảo tìm việc ngày càng tinh vi, nhu cầu về một kênh tuyển dụng chính thống, minh bạch càng trở nên bức thiết. Nhiều lao động bày tỏ mong muốn có một địa chỉ đáng tin cậy để tìm việc, vừa tiết kiệm thời gian, vừa an tâm về tính pháp lý.

Theo Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), Sàn giao dịch việc làm quốc gia dự kiến ra mắt ngày 25/9 này. Đây là hệ thống trực tuyến kết nối cung - cầu lao động trên phạm vi cả nước, cho phép người lao động đăng ký tìm việc bằng mã định danh cá nhân, còn doanh nghiệp đăng tuyển có xác thực.

Điểm mới của sàn giao dịch việc làm quốc gia là mọi dữ liệu được tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm thông tin minh bạch và hạn chế tối đa tình trạng giả mạo.

Khi tham gia sàn giao dịch điện tử, người lao động được cấp một mã (ID) duy nhất để quản lý hồ sơ, theo dõi quá trình ứng tuyển, đồng thời có thể tiếp cận hàng nghìn vị trí việc làm đã được kiểm duyệt. Doanh nghiệp cũng tiết kiệm chi phí tuyển dụng, giảm rủi ro về nhân sự ảo.

Sàn giao dịch việc làm sẽ đảm bảo thông tin minh bạch, hạn chế tối đa tình trạng giả mạo (Ảnh minh họa: Nguyễn Hằng).

Các chuyên gia nhận định, nếu vận hành hiệu quả, sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ là nơi tìm việc an toàn mà còn là công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý nắm bắt biến động thị trường lao động theo thời gian thực. Từ đó, các chính sách việc làm, đào tạo nghề hay an sinh xã hội cũng sẽ được xây dựng sát thực tế hơn.

Người lao động sẽ không còn cảm giác bơ vơ trên “chợ việc làm ảo” đầy cạm bẫy như hiện nay mà có một địa chỉ đáng tin cậy để gửi gắm niềm tin và kế hoạch tương lai.