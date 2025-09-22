Sàn việc làm quốc gia giúp người lao động thuận lợi tìm việc làm mới

Theo đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng và vận hành các mô hình sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Jobbörse ở Đức: "Chợ" việc làm tập trung dữ liệu toàn quốc

Tại Đức, Cơ quan Việc làm Liên bang (Bundesagentur für Arbeit – BA) là đơn vị quản lý hệ thống Jobbörse, được xem là "chợ việc làm" chính thức của cả nước. Mỗi năm, hàng triệu tin tuyển dụng và hồ sơ ứng tuyển được cập nhật lên nền tảng này. Điểm đặc biệt là mọi trung tâm việc làm địa phương đều liên thông dữ liệu về Jobbörse, tạo nên bức tranh toàn diện về cung - cầu lao động.

Giao diện chính của "chợ việc làm" ở Đức (Ảnh chụp màn hình).

Đối với người lao động, Jobbörse không chỉ là nơi tìm việc mà còn là "cửa ngõ" để tiếp cận trợ cấp thất nghiệp. Ai muốn nhận trợ cấp phải đăng ký và cập nhật hồ sơ trên Jobbörse, nhờ vậy cơ quan chức năng dễ dàng nắm bắt tình trạng thất nghiệp thực tế. Với doanh nghiệp, từ các tập đoàn lớn đến doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có thể đăng tuyển miễn phí, đồng thời tiếp cận nguồn ứng viên được phân loại rõ ràng theo kỹ năng, kinh nghiệm, địa bàn.

Hệ thống còn cung cấp dịch vụ tư vấn nghề nghiệp cá nhân hóa, hỗ trợ pháp lý, và giới thiệu các khóa đào tạo kỹ năng mới. Người thất nghiệp không chỉ được giới thiệu việc làm mà còn có cơ hội học thêm nghề, chuyển đổi sang lĩnh vực khác. Đặc biệt, thông qua Jobbörse, Chính phủ Đức có dữ liệu chính xác để dự báo xu hướng, xây dựng chính sách nhân lực, và hạn chế "vùng tối" trong thị trường lao động phi chính thức.

Hello Work - mạng lưới kết nối việc làm của Nhật Bản

Tại Nhật Bản, hệ thống Hello Work do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quản lý, với hơn 500 văn phòng trải rộng khắp cả nước. Người lao động thất nghiệp bắt buộc phải đến Hello Work đăng ký để nhận trợ cấp, biến nơi đây thành một trong những cánh tay nối dài quan trọng của Chính phủ trong điều hành thị trường lao động.

Người lao động thất nghiệp bắt buộc phải đến Hello Work đăng ký để nhận trợ cấp (Ảnh chụp màn hình).

Hello Work hoạt động theo mô hình kết hợp: có cổng thông tin trực tuyến (Hello Work Internet Service) để người lao động tra cứu việc làm mọi lúc, đồng thời duy trì các văn phòng địa phương để tư vấn trực tiếp. Cách làm này giúp Nhật hỗ trợ hiệu quả cả những nhóm dễ bị bỏ lại phía sau, như người lớn tuổi ít kỹ năng số hay lao động nhập cư gặp rào cản ngôn ngữ.

Ngoài việc giới thiệu việc làm, Hello Work còn đảm nhiệm nhiều chức năng khác: tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên, giới thiệu các khóa đào tạo lại cho người thất nghiệp, hỗ trợ lao động nước ngoài về pháp luật, ngôn ngữ và văn hóa. Ở nhiều văn phòng, người lao động có thể trực tiếp gặp chuyên viên tư vấn, nhận danh sách tuyển dụng mới nhất, và được hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn.

Mỗi năm, hàng triệu người Nhật tìm việc hoặc chuyển việc thông qua Hello Work. Sự kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, cùng tính bao phủ toàn quốc, giúp hệ thống này giữ vai trò trụ cột trong việc ổn định thị trường lao động và gắn kết chặt chẽ chính sách an sinh xã hội.

WorkNet - nền tảng số hóa toàn diện, ứng dụng AI của Hàn Quốc

Hàn Quốc xây dựng WorkNet, cổng thông tin việc làm quốc gia do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) quản lý. Đây là nền tảng được số hóa mạnh mẽ, được coi là kênh chính thống duy nhất của Nhà nước trong lĩnh vực kết nối việc làm.

Khác với Nhật Bản chú trọng vào mạng lưới văn phòng địa phương, WorkNet phát triển theo hướng số hóa toàn diện. Người lao động tạo hồ sơ trên hệ thống sẽ được trí tuệ nhân tạo phân tích và tự động gợi ý công việc phù hợp dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm và địa điểm sinh sống. Doanh nghiệp đăng tuyển cũng được hỗ trợ lọc ứng viên nhanh chóng, giảm chi phí và thời gian tuyển dụng.

Người lao động tạo hồ sơ trên hệ thống sẽ được trí tuệ nhân tạo phân tích và tự động gợi ý công việc (Ảnh chụp màn hình).

WorkNet không chỉ dừng ở việc kết nối cung - cầu. Hệ thống này còn liên thông với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chương trình đào tạo nghề, dữ liệu thị trường lao động và dự báo nhân lực. Nhờ vậy, Chính phủ có thể theo dõi sát sao biến động cung - cầu lao động theo ngành nghề, kịp thời đưa ra giải pháp khi có tình trạng mất cân đối.

Đặc biệt, WorkNet được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ thanh niên thất nghiệp - nhóm từng gây lo ngại lớn tại Hàn Quốc. Thông qua nền tảng này, nhiều bạn trẻ được tiếp cận nhanh với các khóa đào tạo lại, hoặc được kết nối với doanh nghiệp vừa và nhỏ – nơi khó tiếp cận nhân lực trên các sàn tư nhân. Nhờ vậy, WorkNet không chỉ là công cụ kết nối việc làm mà còn là hệ thống điều tiết chính sách nhân lực toàn diện.

Việt Nam sắp ra mắt sàn việc làm quốc gia

Ở Việt Nam, một sàn việc làm quốc gia cũng đang được chuẩn bị ra mắt. Việc hình thành hệ thống này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh lực lượng lao động dịch chuyển ngày càng lớn, nhu cầu tìm việc và tuyển dụng ngày càng đa dạng, một nền tảng chung để kết nối và quản lý trở nên cấp thiết.

Sàn việc làm quốc gia được kỳ vọng sẽ giúp người lao động dễ dàng tiếp cận cơ hội việc làm, đồng thời tạo kênh chính thống để doanh nghiệp tuyển dụng minh bạch, thuận lợi hơn. Đây cũng sẽ là công cụ quan trọng để Nhà nước theo dõi, dự báo và hoạch định chính sách lao động hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đã đi trước một bước với các mô hình thành công, sự ra đời của sàn việc làm quốc gia tại Việt Nam được đánh giá là bước đi cần thiết, phù hợp xu thế phát triển toàn cầu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn mới.