Tại Quyết định số 863/QĐ-BNV, Bộ Nội vụ công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Theo quyết định trên, khi người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chuyển nơi cư trú trong nước thì họ có thể thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Thủ tục này được Bộ Nội vụ quy định rõ về quy trình thực hiện như sau: