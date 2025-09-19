Thanh Hóa: Tháng 5 có gần 2.200 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trước tình hình trên, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa phải huy động thêm nhân viên, thậm chí bố trí cán bộ làm việc thêm cả ngày nghỉ để giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động bị mất việc làm.

Người lao động đến TT DVVL Thanh Hóa nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ảnh: Thu Hương).

Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa cho biết, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị này tiếp tục thực hiện kế hoạch giải quyết chế độ cho người lao động bị mất việc làm đến nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp theo luật định. Đơn vị cũng tiếp nhận và hướng dẫn khai báo tìm kiếm việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo ông Lê Ngọc Hảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa, đơn vị đã tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ của người lao động khi đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động được tư vấn việc làm sau thất nghiệp (Ảnh: Thu Hương).

“Đối với người lao động đến, việc đầu tiên là chúng tôi phải tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường cho người lao động. Người lao động có nhu cầu tìm việc làm mới thì chúng tôi thông tin đầy đủ để cho người lao động có thể sớm quay lại thị trường lao động", ông Hảo nói.

Ông Hảo cũng cho hay, nếu người lao động chưa có nhu cầu tìm việc làm mới thì trung tâm tiếp nhận hồ sơ và thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động kịp thời theo đúng quy định.

Thu Hương