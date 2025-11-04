Công chức cử đi đào tạo tiến sĩ có thể được hỗ trợ 200 triệu đồng

Tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý của người dân vào dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Theo nội dung dự thảo, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước các ngành nghề phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ được hỗ trợ 150 triệu đồng.

Công chức, viên chức được cử đi đào tạo tiến sĩ các ngành nghề tỉnh Nghệ An đang cần có thể được hỗ trợ 200 triệu đồng (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Đối với người được cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài, sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng và 4 lượt vé khứ hồi hạng phổ thông giữa Việt Nam và nước có cơ sở đào tạo.

Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện là 2 năm liên tục liền kề trước thời điểm cử đi đào tạo được xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không quá 45 tuổi.

Những người này phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và nhu cầu của cơ quan, đơn vị tại từng thời điểm.

Đối với viên chức được cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ phải có 1 năm liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có cam kết và đủ thời gian tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tại thời điểm cử đi đào tạo.

Những người được cử đi đào tạo tiến sĩ phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tập trung, xếp loại khá trở lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có khát vọng cống hiến, phụng sự cơ quan, tổ chức, nhân dân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và một số tiêu chí khác theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An.