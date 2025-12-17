Đủ tuổi hưu vẫn được rút BHXH một lần

Bà Thúy sinh năm 1969, đóng BHXH bắt buộc từ tháng 12/2010 đến nay được 14 năm 9 tháng.

Bà Thúy hỏi: “Đến tháng 1/2026, tôi đủ tuổi lĩnh lương hưu nhưng tôi muốn lĩnh BHXH một lần thì có được lĩnh ngay không hay phải đợi sau 1 năm không tham gia BHXH?”.

Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu vẫn có thể rút BHXH một lần (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

Trả lời bà Thúy, BHXH tỉnh Đồng Tháp cho biết việc lĩnh BHXH một lần được quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH năm 2024 và tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/7/2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, cũng không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được hưởng BHXH một lần.

Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định trường hợp người lao động vừa đủ điều kiện hưởng BHXH một lần theo quy định trên, vừa đủ điều kiện hưởng về tuổi để hưởng lương hưu theo Điều 64 của Luật BHXH năm 2024 (đủ 15 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu) thì giải quyết theo văn bản đề nghị của người lao động.

Theo BHXH tỉnh Đồng Tháp, trường hợp của bà Thúy đến tháng 1/2026 đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu (56 tuổi 8 tháng) nhưng bà muốn lĩnh BHXH một lần thì sẽ được lựa chọn lĩnh BHXH một lần theo đề nghị của bà. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bà phải đợi sau 12 tháng không tham gia BHXH mới được lĩnh.

Theo quy định, khi đủ năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu, người lao động không được rút BHXH một lần.

Năm 2026, điều kiện để hưởng lương hưu là đủ tuổi nghỉ hưu và có số năm đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên. Như vậy, người lao động khi nghỉ việc mà có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên sẽ không được rút BHXH một lần.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp người lao động được phép lựa chọn hưởng lương hưu hằng tháng hoặc hưởng BHXH một lần như trường hợp của bà Thúy đã đề cập ở trên.

Ngoài trường hợp như của bà Thúy, Khoản 6 Điều 70 Luật BHXH năm 2024 còn quy định 6 trường hợp người lao động vừa đủ điều kiện hưởng lương hưu, vừa đủ điều kiện hưởng BHXH một lần thì được lựa chọn một trong hai chế độ trên.

Đối với người lao động là công dân Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc, vừa đủ điều kiện hưởng lương hưu, vừa đủ điều kiện hưởng BHXH một lần thì được lựa chọn chế độ hưởng nếu thuộc một trong ba trường hợp sau:

Thứ nhất là ra nước ngoài để định cư.

Thứ hai là đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.

Thứ ba là có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, là người khuyết tật đặc biệt nặng.

Đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc, vừa đủ điều kiện hưởng lương hưu, vừa đủ điều kiện hưởng BHXH một lần thì được lựa chọn chế độ hưởng nếu thuộc một trong ba trường hợp sau:

Thứ nhất là đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.

Thứ hai là có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, là người khuyết tật đặc biệt nặng.

Thứ ba là khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.