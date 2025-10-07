Xuất hiện công cụ mới giúp "chứng sĩ" tìm cổ phiếu chia cổ tức cao

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) mới đây ban hành quy tắc xây dựng và quản lý đối với chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức, được đặt tên là Vietnam Dividend Growth Index (VNDIVIDEND).

VNDIVIDEND dự kiến bao gồm từ 10 đến 20 cổ phiếu được lựa chọn từ danh sách cổ phiếu thành phần của rổ VNAllshare. Cổ phiếu vào chỉ số này phải đáp ứng các điều kiện như thời gian niêm yết từ 5 năm trở lên, giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn 2.000 tỷ đồng, giá trị giao dịch hàng ngày từ 8-10 tỷ đồng, doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế dương trong 4 quý gần nhất.

Từ danh sách cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí nêu trên, hệ thống sẽ tiếp tục chọn các mã có tỷ lệ chi trả cổ tức so với trung bình 3 năm đạt trên 80% nếu đã thuộc rổ chỉ số kỳ trước, hoặc trên 100% nếu chưa có trong rổ.

Cụ thể hơn, danh mục các mã này được tính bằng tỷ lệ chi trả cổ tức của năm T-2 (trước 2 năm so với thời điểm xem xét) so với trung bình 3 năm liền kề trước đó (T-3, T-4, T-5).

Sàn chứng khoán Việt Nam lần đầu có chỉ số theo dõi cổ phiếu trả cổ tức VNDIVIDEND (Ảnh: Hải Long).

Sau đó, tùy theo số lượng cổ phiếu đáp ứng điều kiện, rổ chỉ số chính thức sẽ gồm tối đa 20 mã có tỷ lệ chi trả cổ tức cao hoặc tối thiểu 10 mã nếu nguồn cổ phiếu lựa chọn hạn chế.

Việc ra mắt VNDIVIDEND diễn ra chỉ ít lâu sau khi HoSE giới thiệu 2 chỉ số mới vào tháng 8 bao gồm VNMITECH - theo dõi nhóm doanh nghiệp công nghiệp hiện đại và công nghệ, và Vietnam Growth 50 Index (VN50 Growth) - phản ánh nhóm doanh nghiệp tăng trưởng nổi bật trên thị trường.