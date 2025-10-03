BIDV, VietinBank, Vietcombank bất ngờ chia cổ tức tiền mặt sau nhiều năm

Quyết định này đánh dấu sự trở lại của chính sách chi trả cổ tức tiền mặt sau một giai đoạn dài chủ yếu chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày 15/10 tới, BIDV sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức, thời gian chi trả dự kiến vào 14/11.

Với hơn 7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền mà BIDV phải chi trả trong đợt này gần 3.160 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020 BIDV chia cổ tức tiền mặt, khi đó ngân hàng chỉ chi trả ở mức 2%. Trong giai đoạn 2013-2019, BIDV từng duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt từ 7-10,2%.

Việc quay lại chia cổ tức bằng tiền mặt cho thấy ngân hàng có sự cải thiện nhất định về khả năng cân đối dòng tiền và lợi nhuận, đồng thời cũng là tín hiệu tích cực đối với nhà đầu tư.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 6/10 và thời gian thanh toán vào 24/10.

Tổng số tiền mà Vietcombank chi trả lên tới hơn 3.760 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước - cổ đông lớn nhất nắm giữ 4,18 tỷ cổ phiếu, tương đương 74,8% vốn - sẽ nhận về hơn 2.800 tỷ đồng. Cổ đông chiến lược Mizuho (Nhật Bản), hiện sở hữu 15% vốn, dự kiến nhận hơn 560 tỷ đồng.

Lần gần nhất Vietcombank chia cổ tức tiền mặt là năm 2021, khi ngân hàng trả ở mức 12% (1.200 đồng/cổ phiếu). Sau đó, ngân hàng chủ yếu duy trì chính sách chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Nhân viên ngân hàng kiểm tra tiền tại một chi nhánh ở Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cũng gia nhập nhóm “ông lớn” trở lại trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay. Tỷ lệ chi trả được công bố là 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 15/10 và ngày thanh toán dự kiến 17/11.

Với hơn 5,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền VietinBank chi trả khoảng 2.416 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước - cổ đông lớn nhất nắm giữ 3,46 tỷ cổ phiếu - sẽ nhận về khoảng 1.558 tỷ đồng. Ngân hàng MUFG (Nhật Bản), cổ đông chiến lược với 19,7% vốn, dự kiến nhận khoảng 477 tỷ đồng.

Tương tự BIDV, VietinBank cũng đã nhiều năm ngừng chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Lần gần nhất ngân hàng này thực hiện hình thức này là năm 2020.

Xu hướng chia cổ tức bằng tiền mặt trở lại

Không chỉ ba ngân hàng quốc doanh, từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng đồng loạt chi trả cổ tức bằng tiền. Trong tháng 5, Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) đồng loạt trả tiền cổ tức với tỷ lệ dao động 5-25%. SHB cũng chia cổ tức tiền mặt 5% trong khi Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Cuối tháng 9, Techcombank cũng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu). Với hơn 7,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Techcombank chi trả vượt 7.000 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy nhiều ngân hàng đã có sự cải thiện rõ rệt về nguồn vốn và lợi nhuận, cho phép họ cân nhắc quay trở lại chính sách chia cổ tức tiền mặt nhằm gia tăng giá trị cho cổ đông. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tích cực đối với thị trường chứng khoán khi cổ phiếu ngân hàng vốn chiếm tỷ trọng lớn trong rổ VN-Index.