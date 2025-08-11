Xuất hiện mã chứng khoán “đắt xắt ra miếng”, hơn 1 triệu đồng 1 cổ phiếu

Sàn chứng khoán xuất hiện thêm cổ phiếu hơn 1 triệu đồng/đơn vị

Trong “cơn say” lên sàn, cổ phiếu F88 của Công ty cổ phần Đầu tư F88 tiếp tục có phiên tăng kịch trần thứ hai, lên hơn 1 triệu đồng/cổ phiếu.

Với thị giá này, F88 là doanh nghiệp thứ hai của thị trường chứng khoán lập mức kỷ lục về thị giá, trên 1 triệu đồng một cổ phiếu (gấp 100 lần mệnh giá thông thường của mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu). Tương ứng, vốn hóa doanh nghiệp đã tăng lên 8.447 tỷ đồng, cao nhất thị trường hiện tại.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu F88 tăng trưởng liên tục, công ty báo có lãi từ năm 2018. Năm 2023, F88 bất ngờ lỗ kỷ lục. Sang năm 2024, lợi nhuận phục hồi mạnh lên 362 tỷ đồng. Quý II/2025, công ty ghi nhận doanh thu đạt 925 tỷ đồng - tăng 30% và lợi nhuận trước thuế là 189 tỷ đồng, tăng 220% so với cùng kỳ...

Trước F88, lần gần nhất thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận cổ phiếu trên 1 triệu đồng là vào năm 2023, cụ thể là trường hợp của mã VNZ của Công ty cổ phần VNG.

Lợi nhuận của F88 (tỷ đồng)

Tính đến cuối năm 2024, F88 có 332 cổ đông, trong đó khối ngoại nắm 57,5% vốn điều lệ, dẫn đầu là Mekong Capital (gần 37%), tiếp đến là Granite Oak và Oman Investment Authority (gần 18%). Hai nhà sáng lập Phùng Anh Tuấn và Ngô Quang Hưng lần lượt sở hữu 12,1% và 10,9% cổ phần (30/6/2025).

Điểm đáng chú ý, dù tăng hết biên độ song thanh khoản giao dịch cổ phiếu F88 phiên hôm nay (11/8) rất thấp, chỉ đạt 2.700 cổ phiếu. Với phiên giao dịch đầu tiên (8/8), F88 cũng chỉ có 400 cổ phiếu được giao dịch.

Từng có cổ phiếu trị giá gần 1,5 triệu đồng/đơn vị, hiện ra sao?

2 năm trước, mã VNZ của Công ty cổ phần VNG sau khi chào sàn cũng liên tục tăng hết biên độ và lần lượt phá các đỉnh cao thị giá, song thanh khoản mã VNZ mỗi phiên chỉ dừng ở vài trăm cổ.

Điểm lại, cổ phiếu VNZ ghi nhận 8 phiên tăng trần liên tiếp, tính từ giá chào sàn 240.000 đồng/cổ phiếu, đã tăng hơn 328% để vượt mốc 1 triệu đồng/cổ phiếu và trở thành mã đắt nhất thị trường.

Thời điểm này, theo quy định, VNG đã phải ra văn bản giải trình việc giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp. Cũng như một số đơn vị khác khi giải trình việc cổ phiếu liên tiếp tăng trần, phía VNG cho rằng giá tăng là do cung cầu thị trường và thị hiếu, nhu cầu, đánh giá của nhà đầu tư...

Ảnh: Giao dịch cổ phiếu VNZ. Nguồn: VNDStock.

Sau “cơn say” thời gian đầu niêm yết, cổ phiếu VNZ đã điều chỉnh liên tục. Hiện, thị giá VNZ vào mức 400.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này vẫn ở mặt bằng khá cao so với đa số cổ phiếu các ngành nghề hiện nay.