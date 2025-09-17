Mới nhất, Techcombank (TCB) công bố phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 1/10/2025. Với hơn 7.086 tỷ đồng dự kiến chi trả, đây là đợt chia cổ tức tiền mặt cuối cùng trong hệ thống ngân hàng năm 2025. Cổ đông sẽ nhận tiền vào ngày 22/10 tới.

KienlongBank (KLB) cũng gây chú ý khi chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/9 để phát hành thêm cổ phiếu nhằm trả cổ tức với. Tỷ lệ thực hiện lên tới 60% - đây là mức cao nhất toàn ngành năm nay, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2024 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và pháp luật. Trước đó, KienlongBank đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 2.168 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên 5.822 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Tương tự, TPBank (TPB) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ tương ứng 5%. Theo đó, TPBank dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Dự kiến TPBank sẽ sớm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, sau khi được các cơ quan chức năng phê duyệt.

Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, làn sóng chia cổ tức năm nay gắn liền với mục tiêu tăng vốn điều lệ.

Loạt ngân hàng sắp chia cổ tức “khủng” chưa từng có (Ảnh: IT).

Được biết, Chính phủ đã ra nghị quyết yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh tiến độ tăng vốn cho các “ông lớn” Vietcombank, VietinBank và BIDV. Theo đó, Vietcombank, VietinBank và BIDV đã lên kế hoạch tăng vốn "khủng" thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Hồi đầu tháng 3, Vietcombank đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, sau trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2023 của ngân hàng là hơn 22.770 tỷ đồng. Vietcombank sẽ dùng toàn bộ khoản lợi nhuận này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trước đó, Hội đồng quản trị Vietcombank cũng đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Ngân hàng sẽ sử dụng 21.680 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2022 để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Như vậy, nếu được cơ quan chức năng chấp thuận, Vietcombank có thể sớm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng.

Với BIDV, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng lên gần 91.870 tỷ đồng (tương đương tăng 30,8%) thông qua 3 phương án: tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trả cổ tức và phát hành thêm.

Trong đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa hơn 498,5 triệu cổ phiếu thưởng (tương đương 7,1% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025) để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Đồng thời, Ngân hàng sẽ phát hành tối đa hơn 1,397 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023 (tương đương tỷ lệ thực hiện 19,9% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025).

Với VietinBank, cổ đông đã thông qua phương án phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 44,64% để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến hơn 23.971 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016. Thời gian phát hành cụ thể sẽ được quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên 77.671 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm (gần 24.000 tỷ đồng) dự kiến được dùng để phục vụ kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư, các hoạt động kinh doanh khác.

Nếu kế hoạch trên được thông qua, đây sẽ là lần chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ cao nhất tại VietinBank. Trước đó, năm 2023, ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 11,74%. Năm 2021, ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 29%.