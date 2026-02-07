Warren Buffett cảnh báo điểm yếu cốt tử của vàng giữa cơn sốt kim loại quý

Giá vàng và giá bạc liên tục biến động mạnh khi dòng tiền đầu cơ và nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, giữa lúc phần lớn nhà đầu tư đổ xô vào kim loại quý, quan điểm của Warren Buffett - huyền thoại đầu tư phố Wall - vẫn không thay đổi.

Trong suốt nhiều thập kỷ, “nhà hiền triết xứ Omaha” luôn tỏ ra dè dặt, thậm chí hoài nghi với vàng. Theo ông, vàng không tạo ra giá trị kinh tế thực, không sinh dòng tiền và cũng không trực tiếp phục vụ các hoạt động sản xuất hay tiêu dùng cốt lõi.

Lập trường này phản ánh triết lý đầu tư nhất quán của Buffett là chỉ rót vốn vào những tài sản có khả năng tạo ra giá trị hữu hình và đóng góp rõ ràng cho nền kinh tế.

Ông từng ví von vàng là thứ tài sản “chỉ nằm yên một chỗ và nhìn lại bạn”, hàm ý rằng dù được coi là nơi trú ẩn an toàn trong khủng hoảng, vàng vẫn không phải công cụ tích lũy giá trị bền vững trong dài hạn theo cách ông theo đuổi.

So với vàng, bạc có “đất dụng võ” rộng hơn trong đời sống kinh tế. Kim loại này được sử dụng phổ biến trong y tế, từ vật liệu kháng khuẩn, băng gạc, thiết bị điều trị bỏng cho đến ống thông. Trong lĩnh vực xử lý nước, bạc đóng vai trò quan trọng trong khử trùng và lọc nước.

Đặc biệt, trong ngành công nghệ, bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất và ít bị ăn mòn, giữ vai trò không thể thay thế trong sản xuất dây dẫn, linh kiện điện tử, điện thoại thông minh, máy tính và nhiều thiết bị công nghệ cao khác. Chính vì vậy, bạc thường được nhìn nhận là kim loại có “giá trị sử dụng” rõ nét hơn vàng.

Warren Buffett trong buổi phỏng vấn báo chí hồi năm 2018 (Ảnh: CNBC).

Chuyên gia tài chính Lee Baker cho biết nếu trước đây khách hàng của ông hầu như không hỏi về vàng, thì hiện tại câu chuyện đầu tư vàng xuất hiện dày đặc trong các cuộc trao đổi.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên ghi nhớ nguyên tắc nổi tiếng của Warren Buffett: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi”.

Theo ông Baker, một nhà đầu tư thông thường không nên phân bổ quá 3% danh mục vào vàng. Việc mua vào khi giá đã tăng mạnh có thể khiến nhà đầu tư rơi vào sai lầm quen thuộc là mua ở đỉnh và bán ở đáy.

Cùng quan điểm, chiến lược gia Sameer Samana của Viện Đầu tư Wells Fargo cho rằng vàng chỉ nên chiếm khoảng 1-2% trong danh mục đa dạng, và nên được xem là một phần của nhóm hàng hóa cơ bản bên cạnh năng lượng, nông sản và kim loại công nghiệp như kim loại đồng.

Thông điệp chung mà các chuyên gia đưa ra khá rõ ràng: Vàng có thể tiếp tục tăng giá, nhưng không phải là “tấm vé đảm bảo” cho lợi nhuận. Và trong bối cảnh thị trường đang ngày càng hưng phấn, lời cảnh báo thận trọng của Warren Buffett dường như vẫn còn nguyên giá trị.

Với vàng, nhiều tổ chức lớn vẫn duy trì cái nhìn lạc quan. Hội đồng Vàng Thế giới nhận định các yếu tố hỗ trợ kim loại quý này vẫn còn nguyên vẹn khi bước sang năm 2026, trong đó lạm phát, bất ổn địa chính trị và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là những biến số then chốt.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo nhà đầu tư không nên mù quáng chạy theo “cơn sốt” vàng. Giá kim loại quý đã thiết lập hàng chục kỷ lục mới chỉ trong hơn một năm qua, kéo theo tâm lý FOMO ngày càng rõ nét trên thị trường.