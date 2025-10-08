Xuất nhập khẩu cả năm dự kiến đạt kỷ lục 900 tỷ USD

Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) công bố chiều 8/10, trong tháng 9, ngành hải quan làm thủ tục cho lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt kim ngạch 82,49 tỷ USD, giảm 0,7%, tương ứng giảm 561 triệu USD, so với tháng trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 42,67 tỷ USD, giảm 1,7% (giảm 716 triệu USD) và nhập khẩu đạt 39,82 tỷ USD, tăng 0,4% (tăng 155 triệu USD).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9 thặng dư 2,85 tỷ USD, giảm 23,4% so với mức thặng dư 3,72 tỷ USD của tháng trước.

Lũy kế 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 680,66 tỷ USD tăng 17,3%, tương ứng tăng 100,51 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 12% đặt ra cho cả năm.

Trong đó, xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD (tăng 16%, tương ứng tăng 48,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước) và nhập khẩu đạt 331,92 tỷ USD (tăng 18,8%, tương ứng tăng 52,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).

Số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 9 đạt 36.082 tỷ đồng, giảm 4,2% so với tháng trước. Số thu 9 tháng đầu năm đạt 336.540 tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán được giao, bằng 71,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Hàng hóa tại một cảng biển (Ảnh: Hải Long).

Tại họp báo quý III của Bộ Công Thương chiều 8/10, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp Bùi Huy Sơn cho biết với đà tăng này, Bộ Công Thương dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm có thể đạt kỷ lục 900 tỷ USD, khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm liền trước.

Dù thế, Bộ vẫn nói về những thách thức phía trước, đặc biệt là chính sách thuế mới của Mỹ với mặt hàng gỗ, cùng biến động từ một số thị trường nông sản.

Để ứng phó, đơn vị này sẽ chủ động tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy sản xuất và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, Bộ này nêu sẽ đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mercosur, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Pakistan và hoàn tất FTA với Khối EFTA trong năm nay.

Song song đó là sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước được tăng cường nhằm củng cố năng lực cạnh tranh và bảo đảm đà tăng trưởng bền vững cho toàn ngành.